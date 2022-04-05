26 апреля — круглый стол «Сколько строить будем: новые проекты в новых условиях»

Ранее предполагалось, что объемы строительства в Петербурге будут снижаться. В конце 2020 года городские власти заключили соглашение с Минстроем, по которому ввод жилья должен был снижаться — с 3,4 млн кв. м в 2022 году до 2,6 млн кв. м в 2025–2028 годах.По данным Смольного, обеспеченность жилой площадью в Санкт-Петербурге за последние три года выросла на 9% — с 25,4 до 27,7 кв. метров на человека. По этому показателю наш город опережает, к примеру, Японию (16 кв. м) и Турцию (18 кв. м), но отстает пока от таких стран, как Германия (40 кв. м) и США (71 кв. м), Канада (75 кв. м) и Франция (39 кв. м).