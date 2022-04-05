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    26 апреля — круглый стол «Сколько строить будем: новые проекты в новых условиях»

    Строителям приходится принимать решения о новых проектах в условиях неопределенности и высокой ключевой ставки, которая напрямую влияет на базовые ставки по проектному финансированию.

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    Ранее предполагалось, что объемы строительства в Петербурге будут снижаться. В конце 2020 года городские власти заключили соглашение с Минстроем, по которому ввод жилья должен был снижаться — с 3,4 млн кв. м в 2022 году до 2,6 млн кв. м в 2025–2028 годах.По данным Смольного, обеспеченность жилой площадью в Санкт-Петербурге за последние три года выросла на 9% — с 25,4 до 27,7 кв. метров на человека. По этому показателю наш город опережает, к примеру, Японию (16 кв. м) и Турцию (18 кв. м), но отстает пока от таких стран, как Германия (40 кв. м) и США (71 кв. м), Канада (75 кв. м) и Франция (39 кв. м).

    Готовы ли строители удержаться в заданных ранее рамках или будут пересматривать планы — обсудим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    1. Готовы ли девелоперы в Петербурге начинать новые проекты в текущей ситуации? Насколько пополнится новое предложение в 2022 году? Будут ли корректироваться планы в уже начатых масштабных проектах КОТ?
    2. Как текущие показатели ключевой ставки повлияют на проектное финансирование? Надолго ли хватит уже заключенных договоров с банками?
    3. Какие проекты более выгодно выводить на рынок в текущих условиях?
    4. Какой показатель ежегодного ввода жилья и вывода нового предложения вы считаете оптимальным для Петербурга? Насколько реальны в текущих условиях цифры, согласованные с Минстроем?
    5. Будет ли определять предложение спрос или наоборот?
    6. Как вы оцениваете современный уровень обеспеченности жильем в Петербурге? Насколько средний показатель отражает реальную ситуацию? Нужно ли увеличивать показатель обеспеченности жильем?

    Круглый стол пройдет в онлайн формате. Приглашаются представители застройщиков, банков, агентств недвижимости и другие эксперты рынка.

    По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

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