Начать с цитаты Путина. В школах планируется проводить уроки про санкции

По данным издания, соответствующие рекомендации поступили в учебные заведения, отчёты о подобных занятиях нашлись на сайтах некоторых школ Подмосковья, Самарской и Орловской областей. Минпросвещения подтвердило, что направило в школы методические рекомендации, в разработке которых приняли участие «сторонние ведущие эксперты» из разных отраслей. Уроки включены в курс по обществознанию. В частности, детям расскажут про рост доли российской продукции в некоторых сферах.

В школах России собираются проводить особые уроки по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику» для учащихся 5–9-х и 10–11-х классов, пишет 5 апреля «Коммерсантъ» .

Согласно методичке, сначала учитель должен привести цитату президента Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». Затем спросить детей, знают ли они, «какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства», и разъяснить, что такое санкции — «ограничения, призванные «наказать» какую-либо страну за ее действия», уточняя, что имеются в виду «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса».

Также учителей обязали рассказать, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин «назвал в качестве важнейших направлений антисанкционной политики защиту внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения». Ученикам надо будет ответить на вопрос: «Почему именно эти направления являются приоритетными», а также посмотреть видеоролик о пользе импортозамещения.



В финале ученики должны заполнить анкету «обратной связи» и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?». Для примера, в последнем вопросе надо будет выбрать правильный вариант из трёх предложенных: Россия, страны НАТО, все страны мира.

