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    Начать с цитаты Путина. В школах планируется проводить уроки про санкции

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    В школах России собираются проводить особые уроки по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику» для учащихся 5–9-х и 10–11-х классов, пишет 5 апреля «Коммерсантъ».

    По данным издания, соответствующие рекомендации поступили в учебные заведения, отчёты о подобных занятиях нашлись на сайтах некоторых школ Подмосковья, Самарской и Орловской областей. Минпросвещения подтвердило, что направило в школы методические рекомендации, в разработке которых приняли участие «сторонние ведущие эксперты» из разных отраслей. Уроки включены в курс по обществознанию. В частности, детям расскажут про рост доли российской продукции в некоторых сферах.

    Согласно методичке, сначала учитель должен привести цитату президента Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление». Затем спросить детей, знают ли они, «какие первоочередные меры включает антисанкционная политика нашего государства», и разъяснить, что такое санкции — «ограничения, призванные «наказать» какую-либо страну за ее действия», уточняя, что имеются в виду «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса».

    Также учителей обязали рассказать, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин «назвал в качестве важнейших направлений антисанкционной политики защиту внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения». Ученикам надо будет ответить на вопрос: «Почему именно эти направления являются приоритетными», а также посмотреть видеоролик о пользе импортозамещения.

    В финале ученики должны заполнить анкету «обратной связи» и ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?». Для примера, в последнем вопросе надо будет выбрать правильный вариант из трёх предложенных: Россия, страны НАТО, все страны мира.

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    Комментарии (7)

    allyouneedislove
    лучше бы рассказывали о том, как его поймали на том, как он за свои слова не отвечает

    самый простой пример - обещал не поднимать пенсионный возраст до тех пор, пока занимает пост перседента, и в итоге поднял оный в нарушении своего обещания

    а таких примеров очень много...

    вот тема для множества классных уроков - разбирать, зачем и почему он так рьяно обещает с экранов одно, а делает другое - чем движет, какие предпосылки для такого поведения, и письменное задание - эссе на тему - чем всё это закончится =)
    Чёрт Опасный
    Рискуют.
    Детки сейчас не самые глупые в школах попадаются.

    Или это тест на выявление несогласных с официальной позицией?)
    Pilat
    Наши чиновники от образования могут убить любую идею и любое литературное произведение.
    Всё к чему прикасаются наши учителя в дальнейшем вызывает у детей отвращение.
    Это просто какая то беда.
    Конечно нужно детям рассказывать и объяснять что за гнильё запад, но вот когда так -@сначала учитель должен привести цитату президента Путина о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление»@ Это уже за гранью разума. Всё с ног на голову перевернуто.
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