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Технологии Энергетический Петербург Для учеников средней школы написали учебник по искусственному интеллекту

Для учеников средней школы написали учебник по искусственному интеллекту

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Первые учебники по искусственному интеллекту скоро появятся в российских школах. Издательство «Просвещение» выпустит пособия для 5-9 классов вместе со специалистами по нейросетям из «Газпром нефти» и других ведущих технологических компаний страны.

Сейчас учебники проходят экспертизу в Министерстве просвещения Российской Федерации. Внедрять их в практику планируется с 2025–2026 года в школах по всей стране.

С помощью учебника школьники смогут узнать о принципах работы искусственного интеллекта, научатся решать практические задачи, а также узнают о применении на практике — в том числе на кейсах, реализованных в российских компаниях. Учебник представлен как в печатной, так и в электронной форме, а также имеет цифровое приложение для обучения школьников практическим навыкам.

Так, в 5-6 классах дети познакомятся с понятиями «искусственный интеллект», «нейронные сети», «глубокое обучение», «датасет» и др. Авторы сравнивают работу естественного интеллекта и искусственного, уделяют внимание темам морали, этики и безопасности разработки и применения искусственного интеллекта, а также рассказывают об использовании новых технологий в различных сферах человеческой деятельности, например, на производстве и в экологии.

В 7-8 классах дети более глубоко рассмотрят применяемые технологии и на простых примерах узнают, как работают сложные нейронные сети. А в 9 классе школьники узнают о профессиях, связанных с искусственным интеллектом, а также о возможностях генеративного искусственного интеллекта — не только создавать новый контент, но и использовать эти технологии для собственного обучения. Дополнительные модули знакомят с приемами программирования для работы с ИИ и с математикой машинного обучения.

«Совместными усилиями ведущих экспертов российских компаний, при участии наших сотрудников, удалось создать первый учебник по искусственному интеллекту, который поможет школьникам понять принципы его работы, развить навыки важные для решения практических задач», — отметил Илья Дементьев, ректор корпоративного университета «Газпром нефти».

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Комментарии
1
282799367
3 минуты
"Принципы работы" можно понять, если всё "железо" и ПО разработано своими руками.
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