Для учеников средней школы написали учебник по искусственному интеллекту

Первые учебники по искусственному интеллекту скоро появятся в российских школах. Издательство «Просвещение» выпустит пособия для 5-9 классов вместе со специалистами по нейросетям из «Газпром нефти» и других ведущих технологических компаний страны.

Сейчас учебники проходят экспертизу в Министерстве просвещения Российской Федерации. Внедрять их в практику планируется с 2025–2026 года в школах по всей стране.

С помощью учебника школьники смогут узнать о принципах работы искусственного интеллекта, научатся решать практические задачи, а также узнают о применении на практике — в том числе на кейсах, реализованных в российских компаниях. Учебник представлен как в печатной, так и в электронной форме, а также имеет цифровое приложение для обучения школьников практическим навыкам.

Так, в 5-6 классах дети познакомятся с понятиями «искусственный интеллект», «нейронные сети», «глубокое обучение», «датасет» и др. Авторы сравнивают работу естественного интеллекта и искусственного, уделяют внимание темам морали, этики и безопасности разработки и применения искусственного интеллекта, а также рассказывают об использовании новых технологий в различных сферах человеческой деятельности, например, на производстве и в экологии.

В 7-8 классах дети более глубоко рассмотрят применяемые технологии и на простых примерах узнают, как работают сложные нейронные сети. А в 9 классе школьники узнают о профессиях, связанных с искусственным интеллектом, а также о возможностях генеративного искусственного интеллекта — не только создавать новый контент, но и использовать эти технологии для собственного обучения. Дополнительные модули знакомят с приемами программирования для работы с ИИ и с математикой машинного обучения.