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Технологии Бизнес Бизнес в Петербурге стал чаще выбирать облачные технологии

Бизнес в Петербурге стал чаще выбирать облачные технологии

Спрос на офисное ПО в облаках вырос за год в 10 раз

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Спрос на облачные технологии со стороны петербургских компаний вырос в 1,6 раза во втором квартале 2024 года. Больше всего, по данным исследования экосистемы МТС и MTS Web Services (MWS), популярностью пользуется офисное программное обеспечение — его стали покупать в 10 раз чаще.

Среди топовых технологий также изолированное сетевое соединение — рост продаж в 4 раза, виртуальная инфраструктура с GPU, графическим ускорителем — увеличение в 3 раза, а также сетевые сервисы, на которые спрос вырос в 3 раза. Также среди запросов от бизнеса в Северной столице — резервное копирование и виртуальная инфраструктура.

«Облачные решения позволяют бизнесу оставаться гибким и быстро реагировать на изменения рынка, оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру, — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — К тому же, это надежный цифровой инструмент для хранения и обработки информации». По его словам, более 90% клиентов MWS в северо-западном регионе используют виртуальную инфраструктуру, а почти 15% — делают резервное копирование данных в облаке.

Самыми активными пользователями облачных сервисов в СЗФО являются компании из сферы ИТ и связи, также в облака переносят свои данные ретейлеры, представители обрабатывающей промышленности. Технологии также востребованы у компаний из сферы финансов, страхования и транспортной отрасли. Наилучшую динамику по закупкам облачных сервисов демонстрирует сфера финансов и страхования — более чем в 10 раз, следом идут девелоперы — прирост в 2,6 раза, компании из сферы образования — в 1,5 раза и ретейлеры — в 1,4 раза.

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