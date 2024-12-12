Основатель проекта «Несбывшийся Ленинград» расскажет о последнем годе Ленинграда

Ленинград стал Санкт-Петербургом 6 сентября 1991 года. А чем город жил с осени 1990-го до осени 1991-го? Что строили и планировали? Об этом 14 декабря в библиотеке «Екатерингофская» расскажет Михаил Крайнов — основатель проекта «Несбывшийся Ленинград», автор путеводителей «Советский Ленинград» и «Экстравагантные дома Санкт-Петербурга». Бесплатно. 12+