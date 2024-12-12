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Афиша Plus Основатель проекта «Несбывшийся Ленинград» расскажет о последнем годе Ленинграда

Основатель проекта «Несбывшийся Ленинград» расскажет о последнем годе Ленинграда

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Ленинград стал Санкт-Петербургом 6 сентября 1991 года. А чем город жил с осени 1990-го до осени 1991-го? Что строили и планировали? Об этом 14 декабря в библиотеке «Екатерингофская» расскажет Михаил Крайнов — основатель проекта «Несбывшийся Ленинград», автор путеводителей «Советский Ленинград» и «Экстравагантные дома Санкт-Петербурга». Бесплатно. 12+

Чем жил город в 1990-м и 1991-м? О бюллетенях, купюрах, талонах, карточках, первой сотовой и последних паспортах, о станциях метро с названиями «Сестрорецкая», «Университетская», «Тучков мост» узнаем/вспомним 14 декабря в библиотеке «Екатерингофская» (ул. Циолковского, д. 7). Регистрация по телефону библиотеки. Начало в 14:00.

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