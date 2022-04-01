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    В Петербурге закрывается генконсульство Бельгии

    Генеральное консульство Королевства Бельгия в Петербурге прекращает свою работу. С флагштоков, размещенных на балконе здания на набережной реки Мойки, 42, сняли флаги страны.

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    «Министерство нас закрыло. По бюджетным соображениям. О том, что это произойдет, нам было известно еще в декабре», — рассказал «Фонтанке» 1 апреля сотрудник диппредставительства.

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    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка из Бельгии 21 российского дипломата не останется без ответа. Она добавила, что данное решение воспринимается как целенаправленный удар по основам дипломатических отношений с Россией.

    До этого бельгийские медиа растиражировали заявление главы МИД королевства Софи Вильмес о выдворении 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже или угрозе национальной безопасности. При этом она выразила надежду на то, что Россия оставит бельгийскому посольству в Москве возможность продолжать работу.

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