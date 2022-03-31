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Петербуржца, который хотел купить 135 кг наркотиков семь лет назад, задержали в Агалатово

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Сотрудники полиции нашли во Всеволожском районе области мужчину, за которым охотились с 2014 года.

43-летний петербуржец должен был встретиться с наркокурьером из Прибалтики в Невском районе Петербурга. Операция, как сообщает 31 марта издание 47news, проходила на автостоянке под контролем полиции Литвы и Петербурга, но пошла не по плану, и покупателю 135 килограммов наркотиков удалось сбежать.

Нашли его лишь спустя семь лет в садоводстве Агалатово. После чего доставили в отдел и уведомили инициатора розыска.

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