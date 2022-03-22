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20 апреля — круглый стол «Ремонт по страховке: Цена вопроса»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию в круглом столе представителей страховых компаний, продавцов и поставщиков автозапчастей, автосалоны.

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Тарифы на ОСАГО и КАСКО — ждать ли роста в ближайшее время?
  • Как ремонтировать автомобиль по страховке — на что хватит страховой выплаты и как получить остальное (если речь об ОСАГО)?
  • Актуальна ли сейчас прошлогодняя инициатива Минфина по увеличению компенсации ущерба и отвязке выплат от износа автомобиля?
  • Как страховщики будут решать вопрос с максимальной суммой выплаты по КАСКО при выросшей стоимости автозапчастей и автомобилей?
  • Какие варианты по поставке автозапчастей и замене фирменных комплектующих есть для ремонта авто?

Цены на запчасти для автомобилей уже выросли по ряду позиций на 50%, по другим — оценить рост невозможно, потому что пока непонятно, какие автозапчасти, откуда и когда дойдут до российских автомастерских.

Между тем, размер выплат по ОСАГО на ремонт остается неизменным — 400 тыс. рублей. Между тем с 8 марта действительно вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым Центробанк может пересматривать тарифы на ОСАГО в любой момент, а не ждать, когда тариф продержится год.

В то же время, надо понимать, что выплаты по ОСАГО рассчитываются не по реальной стоимости запчастей, а в соответствии с Единой методикой определения стоимости восстановительного ремонта и справочников стоимости запчастей. Да и по ОСАГО средняя частота ДТП — всего 5%, то есть даже при росте стоимости деталей объемы выплат возрастут не столь существенно.

Не стоит забывать и про полисы КАСКО, которые куплены по старым ценам, но должны покрывать ущерб автовладельцев.

Как быть страховым компаниям, автовладельцам и автосервисам в сложившейся ситуации — обсудим на круглом столе.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 20 апреля 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Демидова Галина, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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