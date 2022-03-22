20 апреля — круглый стол «Ремонт по страховке: Цена вопроса»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Тарифы на ОСАГО и КАСКО — ждать ли роста в ближайшее время?
- Как ремонтировать автомобиль по страховке — на что хватит страховой выплаты и как получить остальное (если речь об ОСАГО)?
- Актуальна ли сейчас прошлогодняя инициатива Минфина по увеличению компенсации ущерба и отвязке выплат от износа автомобиля?
- Как страховщики будут решать вопрос с максимальной суммой выплаты по КАСКО при выросшей стоимости автозапчастей и автомобилей?
- Какие варианты по поставке автозапчастей и замене фирменных комплектующих есть для ремонта авто?
Цены на запчасти для автомобилей уже выросли по ряду позиций на 50%, по другим — оценить рост невозможно, потому что пока непонятно, какие автозапчасти, откуда и когда дойдут до российских автомастерских.
Между тем, размер выплат по ОСАГО на ремонт остается неизменным — 400 тыс. рублей. Между тем с 8 марта действительно вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым Центробанк может пересматривать тарифы на ОСАГО в любой момент, а не ждать, когда тариф продержится год.
В то же время, надо понимать, что выплаты по ОСАГО рассчитываются не по реальной стоимости запчастей, а в соответствии с Единой методикой определения стоимости восстановительного ремонта и справочников стоимости запчастей. Да и по ОСАГО средняя частота ДТП — всего 5%, то есть даже при росте стоимости деталей объемы выплат возрастут не столь существенно.
Не стоит забывать и про полисы КАСКО, которые куплены по старым ценам, но должны покрывать ущерб автовладельцев.
Как быть страховым компаниям, автовладельцам и автосервисам в сложившейся ситуации — обсудим на круглом столе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 20 апреля 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Демидова Галина, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru