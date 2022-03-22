20 апреля — круглый стол «Ремонт по страховке: Цена вопроса»

Цены на запчасти для автомобилей уже выросли по ряду позиций на 50%, по другим — оценить рост невозможно, потому что пока непонятно, какие автозапчасти, откуда и когда дойдут до российских автомастерских.

Между тем, размер выплат по ОСАГО на ремонт остается неизменным — 400 тыс. рублей. Между тем с 8 марта действительно вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым Центробанк может пересматривать тарифы на ОСАГО в любой момент, а не ждать, когда тариф продержится год.

В то же время, надо понимать, что выплаты по ОСАГО рассчитываются не по реальной стоимости запчастей, а в соответствии с Единой методикой определения стоимости восстановительного ремонта и справочников стоимости запчастей. Да и по ОСАГО средняя частота ДТП — всего 5%, то есть даже при росте стоимости деталей объемы выплат возрастут не столь существенно.

Не стоит забывать и про полисы КАСКО, которые куплены по старым ценам, но должны покрывать ущерб автовладельцев.



Как быть страховым компаниям, автовладельцам и автосервисам в сложившейся ситуации — обсудим на круглом столе.

