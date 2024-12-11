В Стрельне построили детский сад на 280 детей с бассейном

Предоставлено Setl Group







На проспекте Буденного в Стрельне закончилось строительство детского садика на 280 мест. Как сообщают в холдинге Setl Group, он рассчитан на 12 групп детей, в том числе четыре ясельные.

На первом этаже трехэтажном садика в жилом комплексе «Дворцовый фасад» разместились ясли, бассейн, кухня, медицинский и процедурный кабинеты. На втором этаже находятся комнаты для детей 3-5 лет, кабинеты для кружков, музыкальный и физкультурный залы. Третий этаж отвели под группы самых детей, которые уже готовятся к школе, а также под кабинеты психолога и логопеда разместятся на третьем этаже.