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На трассе М-11 погиб бывший член совета директоров банка «Россия» Олег Носков

Бывший член совета директоров банка «Россия» Олег Носков погиб в Тосненском районе Ленобласти на трассе М-11. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 марта.

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Накануне около 10 утра Носков въехал на своем автомобиле «Порш Кайен» в остановившуюся на обочине «Мазду», у которой пробило колесо. За рулем находилась 28-летняя москвичка, но незадолго до столкновения она вышла, чтобы оценить состояние шины и диска. В итоге девушка погибла под колесами собственного автомобиля, в который врезался «Порш» Носкова. Сам бизнесмен тоже погиб на месте от полученных повреждений.

По данным «Фонтанки», Носков к административной ответственности за превышение скорости в 2021 году привлекался 13 раз. Погибшая москвичка получила всего три штрафа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Олег Носков являлся совладельцем Stroganoff Group (объединяет рестораны «Строганов стейк хаус», «Русская рюмочная № 1», «Строганов бар и гриль» и кейтеринговое направление). До 2000 года был акционером банка «Россия» и входил в совет директоров. Вне мира бизнеса Олега Носкова называют «легендой российского спортинга». Национальная федерация спортинга уже вчера вечером опубликовала короткий некролог на своем сайте — погибший был членом правления НФС.

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Комментарии (26)

avtech
проектировщика м11 надо судить это уже не первые смерти на узкой обочине которой по сути нет
iigaza
Как говорится - "Умер дед Максим, да и хрен с ним!"
твой батя
уж сколько раз твердили, чтобы на автомагистрали не выходили из авто при его поломке. Там ведь есть спецмашины, которые обозначают дтп или авто с поломкой
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