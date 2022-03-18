На трассе М-11 погиб бывший член совета директоров банка «Россия» Олег Носков

Накануне около 10 утра Носков въехал на своем автомобиле «Порш Кайен» в остановившуюся на обочине «Мазду», у которой пробило колесо. За рулем находилась 28-летняя москвичка, но незадолго до столкновения она вышла, чтобы оценить состояние шины и диска. В итоге девушка погибла под колесами собственного автомобиля, в который врезался «Порш» Носкова. Сам бизнесмен тоже погиб на месте от полученных повреждений.



По данным «Фонтанки», Носков к административной ответственности за превышение скорости в 2021 году привлекался 13 раз. Погибшая москвичка получила всего три штрафа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

