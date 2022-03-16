Банановый бунт. В Эквадоре фермеры заваливают автотрассы не отправленными в Россию бананами

В Эквадоре начался настоящий бунт — фермеры завалили дороги бананами, чтобы обратить внимание правительства на проблему остановившегося из-за украинского кризиса экспорта в Россию. Тем временем в Петербурге — основной точке входа эквадорских грузов в РФ — бананы подорожали сразу на четверть.
Бунтовщики-фермеры в Эквадоре на этой неделе перекрыли трассы, связывающие крупнейший город Эквадора Гуаякиль и соседние провинции Гуаяс, Лос-Риос и Эль-Оро. Каждый день они грозят вываливать на дороги еще по 10 тысяч 18-килограммовых ящиков с бананами до тех пор, пока власти не найдут решение их проблем, сообщает 15 марта местная газета EL COMERCIO.
Проблема понятна: в марте два крупных перевозчика бананов из Эквадора — Maersk и Hapag-Lloyd — остановили судоходные рейсы в Россию. На них приходилось почти
По данным местной газеты EL UNIVERSO, ущерб эквадорских фермеров уже превысил 15 миллионов долларов и продолжает увеличиваться. В Эквадоре установлена зафиксированная государством цена в 6,25 доллара за 18-килограммовый ящик. Однако из-за огромных проблем с логистикой и переизбытка на рынке дистрибьюторы платят фермерам значительно меньше — цены опускаются до 1,25 доллара. Среди требований крестьян — доплата из бюджета разницы между коммерческими закупочными ценами и зафиксированными государством.
Эквадор — доминирующий поставщик бананов в Россию. Согласно данным ФТС РФ,
Производство бананов является основным источником работы в сельской местности. Из-за сокращения спроса в Евразии и нарушения логистических связей Эквадор может потерять
Вице-министр экспорта и инвестиций Эквадора Лорена Конанц заявила, что правительство ведет переговоры с Китаем и Южной Кореей о продаже партий бананов, не доставленных в Россию.
В петербургских магазинах пока распродают запасы, накопленные еще в феврале. Никакого дефицита на полках заметно и не должно быть: «придержать» бананы, чтобы потом продать их подороже, как это можно сделать с гречкой, картошкой или даже с замороженным мясом, дистрибьюторы не могут.
Тем не менее в ожидании грядущего дефицита и из-за падения курса импортеры просто вынуждены повышать отпускные цены для торговых сетей. Ведь если сейчас продать бананы по старым ценам, вырученных рублей не хватит на новые партии. Так что даже Росстат уже заметил. Если в начале года в статистике по Петербургу значилась средняя цена в 77,89 рубля за килограмм, то в последнем отчете — по состоянию на 4 марта — уже 97,42 рубля. Те, кто в курсе вопросов банановой логистики, уверенно говорят: в следующем отчете эта цифра точно перевалит через психологически значимые 100 рублей. Дальше «нет никаких предпосылок для снижения» — осторожно говорят специалисты по таможенным операциям рефрижераторных грузов.
В городских магазинах профильные категорийные менеджеры не готовы рассуждать по телефону о будущих ценах. «Я заказываю на неделю вперед. Сейчас поставка подтверждена и идёт. Что будет через неделю и по какой стоимости — неизвестно», — говорит специалист одной из городских продуктовых сетей.
Денис Лебедев, Дарья Волкова, Алина Гюббе
«Фонтанка.ру»