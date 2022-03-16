Банановый бунт. В Эквадоре фермеры заваливают автотрассы не отправленными в Россию бананами

Фото: Zuma / TASS Поделиться Поделиться







В Эквадоре начался настоящий бунт — фермеры завалили дороги бананами, чтобы обратить внимание правительства на проблему остановившегося из-за украинского кризиса экспорта в Россию. Тем временем в Петербурге — основной точке входа эквадорских грузов в РФ — бананы подорожали сразу на четверть.

Бунтовщики-фермеры в Эквадоре на этой неделе перекрыли трассы, связывающие крупнейший город Эквадора Гуаякиль и соседние провинции Гуаяс, Лос-Риос и Эль-Оро. Каждый день они грозят вываливать на дороги еще по 10 тысяч 18-килограммовых ящиков с бананами до тех пор, пока власти не найдут решение их проблем, сообщает 15 марта местная газета EL COMERCIO.



Проблема понятна: в марте два крупных перевозчика бананов из Эквадора — Maersk и Hapag-Lloyd — остановили судоходные рейсы в Россию. На них приходилось почти 30 % от общего объема перевозок между странами. Из-за этого и ряда других причин, так или иначе связанных с украинским кризисом (например, сложности с банковскими переводами), за минувшие две недели в Эквадоре скопились готовые к отправке и невостребованные более 20 тысяч тонн бананов. И уже понятно, что дальше будет только хуже.

По данным местной газеты EL UNIVERSO, ущерб эквадорских фермеров уже превысил 15 миллионов долларов и продолжает увеличиваться. В Эквадоре установлена зафиксированная государством цена в 6,25 доллара за 18-килограммовый ящик. Однако из-за огромных проблем с логистикой и переизбытка на рынке дистрибьюторы платят фермерам значительно меньше — цены опускаются до 1,25 доллара. Среди требований крестьян — доплата из бюджета разницы между коммерческими закупочными ценами и зафиксированными государством.

Эквадор — доминирующий поставщик бананов в Россию. Согласно данным ФТС РФ, 95,7 % объема импорта приходится именно на эту страну — почти 1,4 млн тонн на сумму более чем 1 млрд долл. Основной российский порт, куда приходят эквадорские бананы, — Петербург. С другой стороны, Россия потребляет 20 % бананов, выращиваемых в Эквадоре, и сбой поставок сильно бьет по экономике страны. Кроме того, Россия — основной поставщик удобрений для Эквадора.



Производство бананов является основным источником работы в сельской местности. Из-за сокращения спроса в Евразии и нарушения логистических связей Эквадор может потерять 50 000 прямых рабочих мест и до 250 000 косвенных. Отдельной проблемой, пишут местные СМИ, является то, что производимые в Эквадоре бананы не соответствуют санитарным требованиям Евросоюза, и отправить туда свою продукцию фермеры не могут. Приходится искать другие варианты.

Вице-министр экспорта и инвестиций Эквадора Лорена Конанц заявила, что правительство ведет переговоры с Китаем и Южной Кореей о продаже партий бананов, не доставленных в Россию.

В петербургских магазинах пока распродают запасы, накопленные еще в феврале. Никакого дефицита на полках заметно и не должно быть: «придержать» бананы, чтобы потом продать их подороже, как это можно сделать с гречкой, картошкой или даже с замороженным мясом, дистрибьюторы не могут.

Тем не менее в ожидании грядущего дефицита и из-за падения курса импортеры просто вынуждены повышать отпускные цены для торговых сетей. Ведь если сейчас продать бананы по старым ценам, вырученных рублей не хватит на новые партии. Так что даже Росстат уже заметил. Если в начале года в статистике по Петербургу значилась средняя цена в 77,89 рубля за килограмм, то в последнем отчете — по состоянию на 4 марта — уже 97,42 рубля. Те, кто в курсе вопросов банановой логистики, уверенно говорят: в следующем отчете эта цифра точно перевалит через психологически значимые 100 рублей. Дальше «нет никаких предпосылок для снижения» — осторожно говорят специалисты по таможенным операциям рефрижераторных грузов.



В городских магазинах профильные категорийные менеджеры не готовы рассуждать по телефону о будущих ценах. «Я заказываю на неделю вперед. Сейчас поставка подтверждена и идёт. Что будет через неделю и по какой стоимости — неизвестно», — говорит специалист одной из городских продуктовых сетей.

Денис Лебедев, Дарья Волкова, Алина Гюббе «Фонтанка.ру»

