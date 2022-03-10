«Трёшки» по цене «однушки»: на рынке арендованного жилья наметился обвал

Фото: Alexandr Podvalny/pixabay.com Поделиться Поделиться







Белоснежные стены, изысканная мебель, дубовый паркет и сатиновые простыни. Когда-то снять «однушку» в центре Петербурга по цене в 70–80 тысяч было по карману немногим. Сегодня квартиры стали заметно ближе к народу: за последние несколько дней на рынке арендного жилья наметился обвал — цены на «однушки» в новостройках и вторичном фонде в центре города стремятся если и не к нулю, то к рекордно низкому уровню.

На сайтах объявлений о недвижимости почти каждое сейчас сопровождается значком о снижении цены. Такое было и во времена роста рынка: сперва выставляли квартиру по максимально высокой цене, а потом сбрасывали по чуть-чуть, нащупывали платежеспособный спрос, объясняют риелторы. Но сейчас не так: сплошь и рядом объявления, где цена спускается вниз по 5–10 тысяч в неделю. Так рынок, конечно, не щупают. Так пытаются найти клиента любой ценой.



Еще каких-то пару месяцев назад жилье по умеренно кусачей цене при разумной степени убитости можно было найти только на окраинах Петербурга. Например, «однушку» в 36 квадратов в новостройке Мурино с мебелью, холодильником и стиральной машиной можно было снять за 22 тысячи рублей в месяц. Тогда как в центре города ценник на жилье в аренду даже самого простенького и непритязательного помещения стартовал от отметки 40 тысяч рублей. Что уж говорить о двух- и трехкомнатных квартирах: менее 60 тысяч найти было невозможно.

Поначалу редакция хотела взять в свою выборку только однокомнатные квартиры. Но по мере изучения предложений под съем встречались такие удивительные сочетания параметров и цены, что нельзя о них не рассказать.

Если вы давно планировали перебраться с окраин в исторический центр, ликуйте — наступает ваше время.

«Квартиранты мои два года жили»

На Васильевском острове меблированную «однушку», с ламинатом и натяжными потолками, площадью в 35 квадратов в 19-этажном доме на бульваре Головнина владельцы готовы сдать всего за 30 тысяч рублей. Причем объявление было выставлено 1 марта, и к сегодняшнему дню владельцы уже скинули пару тысяч. Еще несколько кликов мышкой, и на том же бульваре Головнина находим уже «двушку» площадью 72 квадрата, за те же 30 тысяч рублей. Объявление выставлено на «Авито» сегодня в 8 утра.

— Да я просто не знаю, какие нынче цены: квартиранты мои два года жили, я так и не поднимал цену с тех пор, — оправдывается собственник. Хохотнув, он обещает поднять цену до «рыночной». Причина съезда нынешних квартирантов проста — им стало нечем платить за жилье.

Удивительное рядом, но «трешку» в старом фонде на 15-й линии Васильевского острова можно взять в аренду ненамного дороже студии на намыве, всего лишь за 38 тысяч рублей. Но у квартиры есть один изъян: кроме кухонной, никакой другой мебели больше нет. Объявление опубликовано 3 марта.

В квартире — дух бабушки

В Московском районе «однушку» площадью 41 квадрат со свежим ремонтом в 19-этажной новостройке на Московском проспекте в 300 метрах от станции метро «Фрунзенская» готовы сдать за 35 тысяч в месяц. Объявление опубликовано сегодня в обед. Однокомнатная квартира в 31 квадрат на том же Московском проспекте, но в 8-этажном доме 1964 года постройки, отдается за 25 тысяч рублей. Ремонт здесь, правда, так себе: «совковый» кафель, окрашенные масляной краской трубы, примитивный кухонный гарнитур и два потертых дивана. Складывается впечатление, что буквально вчера из квартиры срочно вывезли бабушку, а жилье решили сдать. К слову, объявление выставлено на сайт сегодня в 11 часов утра.

— Цену снижать не планируем — тут и так цена под ремонт, — говорит собственница Светлана. — Сейчас еще живут съемщики, но вот-вот съедут: сейчас такие времена, что люди теряют работу и доход. «Трёшку» в 57 квадратов на четвертом этаже дома по улице Кубинской отдают всего за 30 тысяч рублей — дешевле, чем «однушку». Здесь нет евроремонта, интерьер более чем скромный, но всё аккуратно прибрано и можно заезжать хоть сейчас. — Очень тяжело сдать, — признается собственник квартиры, объясняя низкую цену на жилье. — Звонят в основном граждане из ближнего зарубежья и агенты, поэтому мы рады отдать хотя бы за 30 тысяч. Объявление было опубликовано 26 февраля, но владелец признался, что сегодня вроде бы у него уже проклюнулся наниматель.

Интерьер не «супер-пупер»

В Адмиралтейском районе «однушку» площадью 38 квадратов на первом этаже в доме 1935 года постройки на набережной Обводного канала собственники готовы сдать за 27 тысяч рублей в месяц. Ремонт не ахти какой — пластиковые панели в санузле, линолеум и обшарпанные плинтуса. Но зато центр — до станции метро «Фрунзенская» всего 500 метров. Объявление опубликовано 7 марта.



Здесь можно было бы пенять на низкую цену именно по признаку ветхости. Но всё гораздо печальнее. — Интерьер не супер-пупер, сами видите, не евроремонт, поэтому и цена такая, по нашим меркам вполне адекватная, — рассказывает собственница жилплощади Татьяна. — Ну и не хотелось бы затягивать с поиском новых арендаторов — мы сами в другом районе арендуем. Поэтому если долго не будут брать, то сможем уступить — 25 тысяч крайняя цена. Прежние арендаторы уже на этой неделе выезжают из-за потери платежеспособности. Непонятно, что будет дальше

Центр города и Центральный район. Сейчас квартиру площадью 30 квадратов у Таврического сада в четырёхэтажке на улице Кирочной можно снять за 35 тысяч. До станции «Чернышевская» отсюда всего 400 метров. Вот тут к интерьеру и качеству отделки не сможет придраться самый въедливый арендатор: свежий евроремонт, сверкающие чистотой мебель и штукатурка на стенах.

Вообще-то квартиру планировали сдавать посуточно, но в связи с последними событиями арендодатель боится, что не увидит туристов как своих ушей. А значит, и дохода.

— Уж лучше я вам хотя бы одну квартиру сдам на длительный срок. Дальше вообще непонятно, что будет, — сетует Анна. У нее в оперативном управлении 4 таких квартиры, переделанные из одной огромной в старом фонде. Владельцы больших богато обставленных квартир тоже чувствуют неладное и усмиряют пыл. Еще 26 февраля трёхкомнатную квартиру в 120 квадратов в доме на набережной реки Мойки сдавали в аренду за 450 тысяч рублей. Да, посмотреть здесь есть на что: 5-метровые потолки, обтянутая гобеленами мебель, прямо в комнате — подиум с пологом и колоннами для огромной двуспальной кровати. Но запаситесь попкорном и взгляните, как падала цена на это великолепие: вчера квартира стала дешевле сначала на 30 тысяч рублей, потом — вчера же — еще на 70. Сегодня ее сдают за 350 тысяч. Как говорят эксперты, предел для падения цен еще не наступил.

Вместе с тем на первой странице объявлений, отсортированных «от дорогого к дешевому», признаков снижения цен нет. Почти всё, что стоило дороже 500 тысяч (а их примерно с десяток), как стояло, так и стоит на своем. Более того, самая дорогая из представленных сейчас на рынке квартир — пятикомнатная в 250 м2 квартира на Барочной улице — первоначально была выставлена за 1,3 миллиона в месяц, затем 3 марта цена подскочила на 100 тысяч, и уже пока писалась эта статья — еще больше, теперь до 1,5 миллиона. Видимо, какие-то ценности в этом мире всё же неподвластны влиянию времени.



Тренд меняется

Дмитрий Титов, директор компании «Мир квартир», считает, что рынку арендной недвижимости ничего не грозит. «Оперативной информации с полей у меня, к сожалению, нет. Но по данным, которые я слышал неделю назад, пока всё стабильно было, — говорит риелтор. — Мне кажется, это те объекты, которые владельцы хотели сдавать посуточно. Они сейчас выходят на рынок ввиду сложного туристического сезона, который нас ждет, и пытаются пристроить его в долгосрочную аренду, чтобы не было простоя».

Специалист по жилой недвижимости Элина Абросимова предлагает рассуждать логически. «Цены на всё взлетели, а зарплаты остались те же. Соответственно, у людей ресурсов стало меньше. Наглядный пример: у меня сейчас в аренде квартира за 40 тысяч. Месяц назад она ушла бы у меня за неделю. Сейчас за неделю мне позвонили всего два человека. Это мало. Оба мне прямо так и сказали: в связи со сложной экономической ситуацией, из-за того, что цены на всё резко выросли, а зарплаты нет, они меняют свое дорогое арендное жилье на более дешевое», — говорит эксперт.

Ждать, что наступит момент, и квартиры будут сдавать в аренду совсем за бесценок, по словам Элины Абросимовой, не стоит: «Я думаю, что сильно снижаться цены не будут. Это вопрос временный — до тех пор, пока не стабилизируется рубль. Сейчас и продажи все встали. У меня два клиента сняли с продажи свои квартиры. А толку сейчас продавать — что с этими деньгами делать? Так же и с арендой: все сейчас выжидают, пока всё не разрешится, пока рубль не стабилизируется. Но есть еще и обратная сторона Луны. С конца мая до середины августа летний сезон в аренде, а это падение цен: летом все уезжают из города, спрос сильно падает, и если вы хотите снять квартиру на длительный срок, это нужно делать летом. Поэтому я думаю, что в ближайшие пару месяцев ценник упадет и стабилизируется к осени на более низком уровне, чем мы привыкли».

Вице-президент ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти, генеральный директор агентства недвижимости «Дарко» Юрий Загоровский полагает, что на кризис экономический наложилось традиционное весеннее падение цен на арендованное жилье, а также релокация разработчиков компьютерных программ. «По нашим наблюдениям, большой подвижки не было в цене, но она возможна, — говорит он. — Во-первых, сказывается традиционное весеннее проседание цены. Ну, и во-вторых, наложился кризисный момент, когда ряд предприятий приостанавливает свою работу и удаляет сотрудников по домам, а кто-то даже увольняет. Ну, и еще один момент — айти-специалисты резко двинулись на Запад, освобождая в большом количестве жилфонд. Это тоже сыграло свою роль».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

