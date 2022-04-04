Рынок арендного жилья распирает от предложений. Но скоро халява закончится

Девальвация рубля, уход с российского рынка множества западных брендов и корпораций привели к оттоку из Петербурга платежеспособных арендаторов. Сайты объявлений о сдаче квартир внаем распирает от обилия предложений, но селиться в них некому. Чтобы заработать хотя бы копеечку, арендаторы демпингуют и уступают по цене колоссальные суммы. Однако, считают эксперты, халява скоро закончится.

Нестыдные квартиры не в ходу

Больше всего демпингуют владельцы шикарных хором. В борьбе за жильца они срезают аренду втрое.



Арендную плату за эксклюзивную двухуровневую трешку в 120 квадратов в старинном доме на Мойке владельцы понижали дважды. Прельщали постояльцев свежим ремонтом, обитым парчой диваном на гнутых ножках, спальней с балдахином.

Фишкой других «белокаменных палат» площадью 160 квадратов в Золотом треугольнике собственник называл уникальную планировку, дизайнерскую отделку и вид на Храм Спаса на Крови.

В итоге за месяц с 450 тысяч рублей плату за ту и другую уронили до 350 за каждую. Но постоялец так и не пришел.

— Возможно, после осмотра владельцы будут готовы уступить в цене еще. Больше месяца объявление висит, люди ходят, смотрят, но пока никто не берет, — рассказали «Фонтанке» в агентстве недвижимости, которое занимается сдачей квартиры. Еще одно чудо эклектики в самом сердце Петербурга, на Пушкинской, владельцы безуспешно пытаются сдать с середины февраля. За двушку в доме конца 19 века, оформленную в «исконно петербургском» стиле, поначалу просили 140 тысяч рублей, но в конечном итоге подвинулись по цене до 88,5 тысячи в месяц. И это тоже не предел.



— Клиентов не так много, предложение превышает спрос, и кризис тут ни при чем. Владельцы готовы цену обсуждать, — подчеркнул агент недвижимости, который курирует сделку. Хотите пожить в квартире как с обложки журнала? Белый мрамор, благородный коричневый в мебели и элементах дизайна, и повсюду, как в Эрмитаже, картины. Трешка в доме 1882 года постройки была выставлена под сдачу 18 февраля за 140 тысяч рублей. Сейчас на дворе уже апрель, цена снижена до 120 тысяч, а квартира так и не сдана.

Больше воздуха и света, чем в двушке на улице Восстания, можно увидеть разве что только на вершине гор. Все как по классике — дом 1871 года постройки, оригинальный ремонт, подобранная со вкусом мебель. Но и это чудо дизайнерской мысли дожидается жильца с начала февраля, и надежды владельцев, что скоро он объявится, тают, как мартовский лед на солнце — со 140 тысяч они снизили арендную плату до 99.

Даже те собственники, что поначалу были скромны в своих притязаниях, осознают, что чересчур замахнулись с арендой. Если еще в феврале трешку в доме 1876 года постройки на Пушкинской было реально сдать за 90 тысяч, то сейчас владельцы не надеются выручить за нее больше 70 тысяч. И это — несмотря на современный евроремонт, обстановку в стиле хайтек, сдержанные тона и черно-белый постер на стене с видами на Нью-Йорк.



Малыши не унывают и укрепляются в цене

Более дерзки в своих ожиданиях владельцы студий и однушек. На ресурсах Яндекса из всех объявлений о сдаче в наем студий в центре не снижалось по цене за прошедший месяц ни одно. И это несмотря на то, что ожидания на доход заявлены немалые — от 55 до 120 тысяч в месяц в зависимости от отделки. Средняя «температура по больничке» 86 тысяч рублей — более чем ту мач.

При этом некоторые даже поднимают ставки. Студия в доме на Среднем проспекте Васильевского острова — мечта минималиста — была выставлена на сайт в середине марта за 45 тысяч рублей. 1 апреля она поднялась в цене на 15 тысяч.

История со сдачей студии с мини-кухней и гостиничным сервисом в Бутик-отеле Академиа на 3-я линии Васильевского острова выглядит еще интереснее. 28 февраля гнездышко-конфетку в пастельных тонах площадью 30 квадратов выставили за 85 тысяч рублей. 5 марта собственники отчаялись дождаться арендатора, и уронили цену до 50. 17 марта снова подняли — до 75 тысяч, и, ву а ля, перекрестившись, сдали.



Что говорят эксперты

Общая тенденция для рынка не только Петербурга, но и большинства крупных городов — это рекордный рост объема предложения за последний месяц.

«Относительно последних чисел февраля количество объявлений долгосрочной аренды увеличилось на 67%: сейчас на выбор — порядка 8,8 тыс. вариантов против 5,3 тыс. ранее. Количество ежедневно выводимых «новинок» рынка — примерно в четыре раза больше, чем выходило на рынок в начале февраля этого года. Одновременно на вторичном рынке выбор снизился на 18%: часть собственников на фоне рекордно высоких ставок приняли решение перейти в категорию рантье, временно отказавшись от продажи квартиры в пользу ее сдачи в аренду», — говорит Виктория Кирюхина, эксперт «ЦИАН.Аналитика».

По данным эксперта, относительно периода до роста ипотечных ставок (конец февраля 2022 года) средняя ставка аренды однокомнатных квартиры в Петербурге снизилась на 6,9%: до 29,6 тыс. против 31,8 тыс. в конце февраля. Для двухкомнатных квартир снижение составило 5,5%: до 50,2 тыс. против 53,1 тыс. Для трехкомнатных квартир снижение на уровне 5%: до 70,5 тыс. в месяц против 74,1 тыс. То есть наибольшее снижение показали однокомнатные квартиры.

По данным «Авито-Недвижимости», в марте текущего года средняя ставка на рынке долгосрочной аренды Санкт-Петербурга снизилась на 3% и составила 29 тыс. рублей в месяц. При этом стоимость аренды однокомнатных квартир и студий за последний месяц не изменилась и составила 27 тыс. рублей и 25 тыс. рублей в месяц соответственно. Дешевле стала обходиться аренда двухкомнатных (-5%) и трехкомнатных (-8%) квартир — 38 тыс. рублей и 51 тыс. рублей в месяц.

По данным сервиса, в марте объем предложения увеличился на 42% по сравнению с предыдущим месяцем. «Основную долю рынка составляли однокомнатные (44%), двухкомнатные квартиры (24%) и студии (25%)», — говорит Тимур Зайцев, руководитель направлений коммерческой недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости.

В целом, по данным Тимура Зайцева, интерес к долгосрочной аренде квартир в Петербурге снизился на 7%. Наибольшей популярностью по-прежнему продолжали пользоваться однокомнатные и двухкомнатные объекты. Степень заинтересованности в долгосрочной аренде трехкомнатных и четырехкомнатных вариантов за месяц не изменилась, и в марте они занимали 6% и 1% в общей структуре спроса соответственно.

