Рынок арендного жилья распирает от предложений. Но скоро халява закончится

Девальвация рубля, уход с российского рынка множества западных брендов и корпораций привели к оттоку из Петербурга платежеспособных арендаторов. Сайты объявлений о сдаче квартир внаем распирает от обилия предложений, но селиться в них некому. Чтобы заработать хотя бы копеечку, арендаторы демпингуют и уступают по цене колоссальные суммы. Однако, считают эксперты, халява скоро закончится.
Нестыдные квартиры не в ходу
Больше всего демпингуют владельцы шикарных хором. В борьбе за жильца они срезают аренду втрое.
Арендную плату за эксклюзивную двухуровневую трешку в 120 квадратов в старинном доме на Мойке владельцы понижали дважды. Прельщали постояльцев свежим ремонтом, обитым парчой диваном на гнутых ножках, спальней с балдахином.
Фишкой других «белокаменных палат» площадью 160 квадратов в Золотом треугольнике собственник называл уникальную планировку, дизайнерскую отделку и вид на Храм Спаса на Крови.
В итоге за месяц с 450 тысяч рублей плату за ту и другую уронили до 350 за каждую. Но постоялец так и не пришел.
— Возможно, после осмотра владельцы будут готовы уступить в цене еще. Больше месяца объявление висит, люди ходят, смотрят, но пока никто не берет, — рассказали «Фонтанке» в агентстве недвижимости, которое занимается сдачей квартиры.
Еще одно чудо эклектики в самом сердце Петербурга, на Пушкинской, владельцы безуспешно пытаются сдать с середины февраля. За двушку в доме конца 19 века, оформленную в «исконно петербургском» стиле, поначалу просили 140 тысяч рублей, но в конечном итоге подвинулись по цене до 88,5 тысячи в месяц. И это тоже не предел.
— Клиентов не так много, предложение превышает спрос, и кризис тут ни при чем. Владельцы готовы цену обсуждать, — подчеркнул агент недвижимости, который курирует сделку.
Хотите пожить в квартире как с обложки журнала? Белый мрамор, благородный коричневый в мебели и элементах дизайна, и повсюду, как в Эрмитаже, картины. Трешка в доме 1882 года постройки была выставлена под сдачу 18 февраля за 140 тысяч рублей. Сейчас на дворе уже апрель, цена снижена до 120 тысяч, а квартира так и не сдана.
Больше воздуха и света, чем в двушке на улице Восстания, можно увидеть разве что только на вершине гор. Все как по классике — дом 1871 года постройки, оригинальный ремонт, подобранная со вкусом мебель. Но и это чудо дизайнерской мысли дожидается жильца с начала февраля, и надежды владельцев, что скоро он объявится, тают, как мартовский лед на солнце — со 140 тысяч они снизили арендную плату до 99.
Даже те собственники, что поначалу были скромны в своих притязаниях, осознают, что чересчур замахнулись с арендой. Если еще в феврале трешку в доме 1876 года постройки на Пушкинской было реально сдать за 90 тысяч, то сейчас владельцы не надеются выручить за нее больше 70 тысяч. И это — несмотря на современный евроремонт, обстановку в стиле хайтек, сдержанные тона и черно-белый постер на стене с видами на Нью-Йорк.
Малыши не унывают и укрепляются в цене
Более дерзки в своих ожиданиях владельцы студий и однушек. На ресурсах Яндекса из всех объявлений о сдаче в наем студий в центре не снижалось по цене за прошедший месяц ни одно. И это несмотря на то, что ожидания на доход заявлены немалые — от 55 до 120 тысяч в месяц в зависимости от отделки. Средняя «температура по больничке» 86 тысяч рублей — более чем ту мач.
При этом некоторые даже поднимают ставки. Студия в доме на Среднем проспекте Васильевского острова — мечта минималиста — была выставлена на сайт в середине марта за 45 тысяч рублей. 1 апреля она поднялась в цене на 15 тысяч.
История со сдачей студии с мини-кухней и гостиничным сервисом в Бутик-отеле Академиа на 3-я линии Васильевского острова выглядит еще интереснее. 28 февраля гнездышко-конфетку в пастельных тонах площадью 30 квадратов выставили за 85 тысяч рублей. 5 марта собственники отчаялись дождаться арендатора, и уронили цену до 50. 17 марта снова подняли — до 75 тысяч, и, ву а ля, перекрестившись, сдали.
Что говорят эксперты
Общая тенденция для рынка не только Петербурга, но и большинства крупных городов — это рекордный рост объема предложения за последний месяц.
«Относительно последних чисел февраля количество объявлений долгосрочной аренды увеличилось на 67%: сейчас на выбор — порядка 8,8 тыс. вариантов против 5,3 тыс. ранее. Количество ежедневно выводимых «новинок» рынка — примерно в четыре раза больше, чем выходило на рынок в начале февраля этого года. Одновременно на вторичном рынке выбор снизился на 18%: часть собственников на фоне рекордно высоких ставок приняли решение перейти в категорию рантье, временно отказавшись от продажи квартиры в пользу ее сдачи в аренду», — говорит Виктория Кирюхина, эксперт «ЦИАН.Аналитика».
По данным эксперта, относительно периода до роста ипотечных ставок (конец февраля 2022 года) средняя ставка аренды однокомнатных квартиры в Петербурге снизилась на 6,9%: до 29,6 тыс. против 31,8 тыс. в конце февраля. Для двухкомнатных квартир снижение составило 5,5%: до 50,2 тыс. против 53,1 тыс. Для трехкомнатных квартир снижение на уровне 5%: до 70,5 тыс. в месяц против 74,1 тыс. То есть наибольшее снижение показали однокомнатные квартиры.
По данным «Авито-Недвижимости», в марте текущего года средняя ставка на рынке долгосрочной аренды Санкт-Петербурга снизилась на 3% и составила 29 тыс. рублей в месяц. При этом стоимость аренды однокомнатных квартир и студий за последний месяц не изменилась и составила 27 тыс. рублей и 25 тыс. рублей в месяц соответственно. Дешевле стала обходиться аренда двухкомнатных (-5%) и трехкомнатных (-8%) квартир — 38 тыс. рублей и 51 тыс. рублей в месяц.
По данным сервиса, в марте объем предложения увеличился на 42% по сравнению с предыдущим месяцем. «Основную долю рынка составляли однокомнатные (44%), двухкомнатные квартиры (24%) и студии (25%)», — говорит Тимур Зайцев, руководитель направлений коммерческой недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости.
В целом, по данным Тимура Зайцева, интерес к долгосрочной аренде квартир в Петербурге снизился на 7%. Наибольшей популярностью по-прежнему продолжали пользоваться однокомнатные и двухкомнатные объекты. Степень заинтересованности в долгосрочной аренде трехкомнатных и четырехкомнатных вариантов за месяц не изменилась, и в марте они занимали 6% и 1% в общей структуре спроса соответственно.
Прогнозов на развитие ситуации эксперты-аналитики платформ «Авито» и «ЦИАН» пока не дают. Самостоятельные риэлторы видят картину арендного рынка несколько под другим углом и более смелы в прогнозах: по их мнению, «халява» скоро закончится.
«Роста по ценам точно сейчас нет. Наблюдается слабый интерес к аренде. Очень много квартир освобождается, интересантов на них очень мало. По квартирам свыше 60 тысяч вообще никто не звонит. Готовы ли собственники снижать ценник? Скорее нет, чем да. Все зависит от конкретной ситуации самого собственника и потенциального клиента. Думаю сильного понижения цен точно не будет и через пару месяцев все встанет на свои места», — полагает риэлтор Игорь, участник телеграм-канала «Нестыдные квартиры».
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»