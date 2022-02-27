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Невский проспект перекрыт для автомобилей из-за антивоенной акции

Полицейские перекрыли проезжую часть на Невском проспекте у Аничкова моста 27 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

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Автомобили пропускают по одному. Собирается пробка.

Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
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Сегодня в Петербурге проходит четвёртая несогласованная антивоенная акция. Протестующие собрались у Гостиного двора и направились в сторону Литейного проспекта. Прогулка сопровождается задержаниями. Всего в акции принимает участие порядка тысячи человек.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Фото: Ксения Клочкова/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (19)

Oliv
На Дворцовой все заставлено автозаками, по периметру выставлены гвардейцы. Молодые, здоровые, экипированные. Вскормила страна своих защитников.
266752848
Они же за мир, значит тот кто отдал приказ на задержания за войну??
VKuser203216
Точно профашисткая
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