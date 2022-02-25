«Прежде чем лезть в это, знал, на что иду». Как начинающие частные инвесторы спасают вложения при обвале

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться







Последние пару лет назад фондовый рынок наводнило небывалое количество физлиц, которые принесли с собой кучу денег. Подкупала простота: достаточно скачать в телефоне приложение, перевести туда деньги и все — ты инвестор. Однако через несколько месяцев стало понятно, что у большинства из них дело «не пошло». По данным Центробанка на III квартал 2021 года, 17,1 млн россиян имеют брокерские счета и это пятая часть экономически активного населения страны. Всего на них содержится 7,7 трлн рублей, но это деньги меньшей доли участников рынка. Однако хоть сколько-то заметные деньги вкладывало лишь три миллиона человек. У 19% инвесторов-физлиц стоимость активов на счету не превышает 10 тыс. рублей, а у 63% счета и вовсе пустые.



Новоиспеченные инвесторы, конечно, проходили какое-то обучение или осваивали ремесло делания денег из воздуха самостоятельно, но к вчерашнему обвалу Мосбиржи на треть, а акций нескольких дорогих сердцу «голубых фишек» наполовину, их жизнь вряд ли готовила. Корреспондент «Фонтанки» и сам открыл брокерский счет в октябре 2020 года. Полгода все шло даже хорошо, в марте все «плюсовавшие» бумаги были проданы, и деньги пошли на недельный отпуск. Остальное зависло в минусе или плюсе, который тогда казался недостаточным (О, как я ошибалась). Среди вечно падающих была одна единственная в портфеле акция VK (тогда еще Mail.ru Group), купленная из любопытства и из желания диверсифицировать активы. С момента покупки в декабре 2020-го она немного росла только в начале, но и это больше походило на сбой в матрице, чем на систему. Продавать с минусом рука не поднялась. Сегодня падение составило 85%, с 2000 до 300 рублей. Когда на секунду грущу из-за этого, вспоминаю, что у меня она всего одна, а у кого-то миллионы.



Таких, как я, ЦБ зовет «невкалами» — неквалифицированными инвесторами, которые легко ведутся на сложные продукты, становятся жертвами мошенников и теперь должны проходить специальный тест, чтобы доказать, что имеют право работать с более сложными активами. Большинство из них в свете недавних событий все распродали и удалили брокерское приложение со смартфона, но другие не растерялись и решили приумножить свои вложения.

«У меня сейчас абсолютно ничего. Все свои немногочисленные пожитки, состоящие из Сбера, ВТБ, «Яндекса» и «Газпрома», я продал сразу на следующий день после обращения [президента РФ Владимира] Путина о признании ЛДНР, — рассказал «Фонтанке» читатель Павел. — С минусом весь портфель продал. Но сейчас не жалею, потому что потом ещё резче всё упало, как известно. А держать всё это добро на длинный срок нет никакого желания. Ибо, пёс его знает, как это долго продлится».

Читательница Мария признается, что у нее на брокерском счете тоже осталось не так много денег после срочного вывода в прошлом. «Я старалась не класть яйца в одну корзину, возможно, поэтому сейчас в плюсе. Но ситуация тревожит, конечно, ибо что будет со счетом дальше, непонятно. Сейчас я стараюсь не паниковать и не предпринимаю никаких резких телодвижений. Тем более, что в принципе достаточно консервативна и ставила всегда на лонг», — говорит она.



Петербурженка Юлия с ней солидарна. Она собрала довольно «пассивный» портфель: 15% акций, 10% облигаций, 75% — фонды. Это и уберегло от сильных колебаний, тем более, что девушка инвестирует в долгую и распродала самый волатильный актив — акции — до геополитических потрясений. «Я покупала акции, но бездумно. Просто топ индекса. И вижу, что сделали плюс, но какой это плюс? 5% — это мало? А если за месяц? А 100%, если сделали — пора фиксировать или ещё на год оставить? В этом не то что разбираться надо, надо просто садиться и считать, потом ребалансировку делать. Мне некогда и просто лень. Я под конец прошлого года распродала всё, что сделало плюс, не вникая, и перевложила в фонды. На данный момент у меня нет свободного кэша, так что ничего не делаю. Убыток фиксировать не хочу. Паника — худший враг инвестора», — уверена Юлия.

Читатель Юрий, сидя в минусе, без паники скупает упавшие бумаги: «Газпром» по 170 рублей, «Татнефть» по 300, «Роснефть» по 270 рублей. Когда еще найдешь такие цены? «Я просто логически мыслю, что Европа не сможет без наших нефти и газа. Стараюсь дивидендные бумаги брать, правда, уже под вопросом будут ли дивы в этом году, — рассуждает он. — Думаю, бегают в панике те, кто не читал ничего об инвестировании, а люди, которые заранее знали о рисках, спокойно используют ситуацию. Прежде чем лезть в это, я знал, на что иду. Но, конечно, не ожидал что это так быстро меня коснётся».

Ольга инвестировала преимущественно в акции иностранных компаний, российская была всего одна. Недавно она закрылась в плюсе из-за высокого доллара и хорошего роста Apple, «остальных штормило каждую неделю». Поскольку брокером петербурженки был попавший под санкции ВТБ, теперь она столкнулась с проблемой: не получается продать доллары и вывести в рублях. Пока ситуация не выглядит неразрешимой. У ВТБ и других банков есть месяц до вступления санкций в силу, чтобы решить все вопросы с клиентами. После этого Ольга планирует закрыть счет и продолжить инвестировать с помощью другого брокера.

«Идея наконец-то вложить деньги в акции мне пришла в сентябре прошлого года, — рассказывает петербуржец Алексей. — Рынок рос, выходя из коронавирусного кризиса, и казалось, что так будет долго. Сперва я взял самые, как мне казалось, недооцененные и надежные бумаги — государственные Сбербанк и «Аэрофлот» (ну не мог же я всерьез поверить, что мы начнем специальную операцию на Украине).

Сбер уверенно пошел вверх с 330 до 370 рублей. «Аэрофлот» мялся на месте. Однако вскоре что-то пошло не так — российские акции пошли вниз. От моего дохода (около 10 тысяч) уже не осталось и следа, и даже пошел небольшой минус. Ничего, доберем дивидендами, верил я, читая, как госкомпании дружно решили тратить на них не менее 50% чистой прибыли.



Но до дивидендов было еще далеко, а цена акций шла вниз. «Аэрофлот» я решил продать — конца и края коронавирусным ограничениям для полетов все еще не было видно (с небольшим дисконтом) и докупил Сбера. Лучше бы, конечно, не выпендривался, а сдал все, когда еще был небольшой минус, и купил детям новые телефоны. Но нет. Главное правило инвестора какое? Правильно — следуй выбранному курсу. Вот я и держал Сбер. Сперва потерял 10%, потом 20%. Выходить уже не имело смысла. Ведь пока я не продаю акции, я вроде бы ничего и не теряю. Как только сдаюсь — фиксирую убыток. Все рекомендации аналитиков тогда сводились к тому, что Сбер надо покупать, в лучшем случае — держать.

Когда стало понятно, что Сбер — в числе первых кандидатов на включение в санкционные списки, я потерял еще 20%. А когда случилось 24 февраля, мой общий убыток зафиксировался где-то примерно на 65%.

Вера в лучшее уже давно заставила забыть о том, что эти деньги — это именно часть семейного бюджета. Теперь это просто цифры в телефоне. Я знаю, когда-нибудь это все кончится, и я останусь счастливым обладателем акций крупнейшего российского банка. Ну а сейчас продавать их — бессмысленно. Но и докупать кажется неразумным. Один раз я уже попробовал, пока хватит».



«Моя стратегия очень простая: в ближайший месяц я не буду ничего делать со своими акциями. У меня в двух инвестиционных портфелях 12 компаний, из них восемь российских, две немецких и две американских. Все эти акции я брала с перспективой на долгий срок. Вчерашний обвал, конечно, портфели просадил на -23% и -28%. Но у меня все ликвидные компании, у них есть прибыль, они развиваются, и я понимаю, что их цена уменьшилась исключительно из-за паники. Все эти компании платят дивиденды, и скорее всего, только одна из них — Сбер — выплаты дивидендов перенесёт из-за текущей ситуации, всех остальных санкции не коснулись. Так что моя позиция выжидательная, я не паникую и не делаю резких движений», — поделилась планами петербурженка Тамара.

Те, у кого денег побольше, кажется, были готовы и к такому развитию событий, и если и потеряли что-то, то в относительно небольших пределах.

«Никогда даже не пыталась играть в эти акции. Всегда покупала только облигации — и российские, и иностранные, и государственные и корпоративные. Поскольку облигации имеют фиксированный номинал, из-за падения рынка я ничего не потеряла. Да, у облигаций есть какая-то рыночная стоимость, и российские долговые бумаги за последние дни сильно упали в цене, но я их и не собиралась продавать — даже, кстати, не посмотрела, насколько там было падение. Для меня это инструмент сохранения денег, так что меня интересует только срок их погашения. Убыток у меня будет только если по ним будет объявлен дефолт, но пока такого не случалось», — рассказала «Фонтанке» топ-менеджер одной из крупных петербургских компаний, попросив об анонимности.

«Сейчас нужно отбросить эмоции и подумать, как можно подготовиться к самым негативным сценариям развития событий. Не хочу нагнетать, но просадки в портфелях могут оказаться не самым страшным. Мы должны подумать о всех возможных рисках, — говорит Антон Весенний, автор блога Ленивый инвестор (smfanton.ru). — Так примерно выглядит список, который я сегодня отправил родственникам:

1. Снять c банкомата наличные, в количестве достаточном на 1 месяц жизни семьи.

2. Не хранить кеш на брокерских счетах (по ним нет страховки), только на картах. На всякий случай заведите карту МИР.

3. Создать минимальный домашний резерв продуктов с длинным сроком годности. Скорее всего не пригодится, но спокойствия прибавит.

3. Если что-то планировали купить (технику и пр.), то рассмотреть эти покупки сейчас. Только то, что необходимо.

4. Постарайтесь не продавать российские активы на панике, сейчас худшее время для продаж.

5. Оценить свой портфель с точки зрения валютной и страновой диверсификации. Насколько он перекошен в сторону рублевых\российских активов. Подумать, есть ли еще потенциал для увеличения этой доли.

6. Покупать сейчас рос. активы стоит только в том случае, если вы готовы к падению еще на 30–50%. Никто сейчас не знает, что будет.

7. Заглянуть в финансовую подушку безопасности, посчитайте на сколько месяцев ее хватит.

8. Будьте готовы, что биржи могут приостановить торги на какое-то время».

Антон Весенний оговаривается, что многие из этих пунктов «с большим запасом», и резерв еды не пригодится. Его личный портфель инвестиций из-за последних событий просел примерно на 20%, и потери измеряются миллионами рублей. «Когда все упало, я продавал валютные резервы и еврооблигации России и покупал акции российских компаний из списка голубых фишек. Но купил очень мало — несколько процентов от моего портфеля. Торопиться пока нельзя — надо дождаться как минимум окончания боевых действий, — рассуждает инвестор. — Если удастся каким-то образом прекратить их за выходные, можно надеяться, что мировое сообщество не успеет на полную ввести санкции, и риски длительного противостояния с мировой общественностью будут сведены к минимуму. Все ограничится лишь теми санкциями, к которым мы и так уже привыкли».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

