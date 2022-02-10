«Смерть на Ниле» Кеннета Браны: Страсти, я ваша тетя!

Фото: Скриншот youtube.com/20th Century Studios Russia Поделиться Поделиться







В прокате — «Смерть на Ниле», экранизация классического детектива Агаты Кристи от британского актера и режиссера Кеннета Браны. Фильм вообще ничего не сулил — ну, что можно ожидать от аккуратной, далеко не первой по счету экранизации популярнейшего детектива? Кто убийца, все и так знают, сюжет помнят если не по книжке, так по фильму с Питером Устиновым. Не по фильму — так по нетленному сериалу с Дэвидом Суше. Аристократы отправляются в свадебное путешествие с друзьями и семьей, их преследует бывшая возлюбленная молодого мужа. Одним лунным вечером жених получает пулю в ногу от разъяренной девушки, а вскоре в своей каюте обнаружена мертвой и молодая супруга.



«Смерть» тем более не обещала никаких сюрпризов, что предыдущий опыт Браны в экранизации Кристи, «Убийство в Восточном экспрессе», вышел каким-то совсем невразумительным, и если чем и потрясал, так это обилием суперзвезд (включая танцовщика Сергея Полунина) да совершенной неподходящестью самого Браны для роли Пуаро. Даже если отбросить прошлые версии экранного облика сыщика — пузатого весельчака Устинова и маленького джентльмена Суше, — поджарый чистокровный ирландец Брана весьма странно представляет собственные актерские возможности. Ну, не может белокурый красавец превратиться в неспешного усатого толстяка-бельгийца, а накладные усы вовсе превращают роль в чистую карикатуру, «Деревню дураков».

Фото: Скриншот youtube.com/20th Century Studios Russia Фото: Скриншот youtube.com/20th Century Studios Russia Фото: Скриншот youtube.com/20th Century Studios Russia Фото: Скриншот youtube.com/20th Century Studios Russia Поделиться Поделиться







И все-таки «Смерть» сюрприз преподнесла. Конечно, есть здесь и интрига, и стиль, созданный прекрасным оператором Харисом Замбарлукосом. Но Брана зашел сильно дальше простой старательной экранной версии знакомого сюжета. Для начала сценарист Майкл Грин, создатель сиквела «Бегущего по лезвию», заимствует из другой книги, «Трагедии в трех актах», предысторию сыщика: молодой солдат Пуаро во время Первой мировой получает страшное ранение, которое уродует его на всю жизнь. Обставляет эту прелюдию Брана вполне в стилистике «1917» — грубо, жирными мазками, брутально, едва ли не одним планом.



Не иначе это чудо: на тридцатом году режиссерской карьеры прекрасный актер и совершенно никакой создатель лент Брана вдруг обзавелся исключительными качествами, редкой художественной волей и нестандартностью трактовки. Прежде во всем этом он вовсе не был замечен.

В детективе Кристи он переводит фокус с собственно расследования, игры «серых клеточек» Пуаро, на мир чувственный. Все пассажиры колесного парохода, следующего по Нилу, сжигаемы страстью, все кого-то любят и не знают, что с этим делать. Брошенная невеста ревнует молодого мужа. Молодой аристократ страдает от нежелания матери, чтобы он женился на темнокожей красавице. Даже между двумя старухами — миллионершей-коммунисткой и ее личной медсестрой — рисуется трогательная поздняя любовь. В общем, и у Пуаро тут есть чувства, а не одни лишь «серые клеточки» — затем история с ранением и молодостью в самом начале и дана. И именно благодаря этому Брана превращает своего картонного болванчика с ватным пузом в живого человека, которому невозможно не сопереживать.



Автор: youtube.com/20th Century Studios Russia

Такая трактовка заставляет не только сам материал, детектив Кристи, играть по-новому. Обилие звезд — а их тут не меньше, чем в «Убийстве», — оправдано богатейшим материалом, которым Брана их снабдил. Галь Гадот воплощает рассудительную барышню, ослепленную страстью к молодому любовнику. Арми Хаммер в очередной раз показывает, что умеет играть сексуальность, не обнажаясь и даже не прикасаясь к партнеру. Звезда «Мстителей» Летиша Райт в образе темнокожей красавицы-сердцеедки в очередной раз доказывает, что способна создавать на экране необычные, незаурядные образы, в которых парадоксально сплетаются несочетаемые качества.



Фото: Скриншот youtube.com/20th Century Studios Russia Поделиться Поделиться







В итоге актеры и становятся лучшими союзниками Браны, они и выводят «Смерть» на совершенно новый уровень, превращают ее из стильного детектива с экзотическим оттенком в цельную, мощную драму о том, на какие безумства и отчаянные поступки способен влюбленный.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

