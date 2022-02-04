28 апреля — правовая дискуссия «Право в сфере ретейла»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Обзор новелл торгового законодательства
- «Потребительские» риски бизнеса
- Административное регулирование в сфере торговли
- Ретейл в ковидную эпоху
- Взаимоотношения торговых домов с поставщиками: баланс интересов
- Риски операторов торговой недвижимости
- Онлайн- и оффлайн-торговля: правовые особенности и судебная практика
- От завода до прилавка: актуальные правовые риски дистрибуции
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист
Дискуссия пройдет 28 апреля в 12:00 по адресу: наб. р. Фонтанки, 59, и в ZOOM
По результатам дискуссии запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru