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28 апреля — правовая дискуссия «Право в сфере ретейла»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает участников рынка розничной торговли, их контрагентов (дистрибьюторов, оператором торговой недвижимости, производителей и т.д.), а также юристов, судей и представителей правоохранительных, надзорных и контрольных органов власти на первую правовую дискуссию «Право в сфере ретейла»

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Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Обзор новелл торгового законодательства
  • «Потребительские» риски бизнеса
  • Административное регулирование в сфере торговли
  • Ретейл в ковидную эпоху
  • Взаимоотношения торговых домов с поставщиками: баланс интересов
  • Риски операторов торговой недвижимости
  • Онлайн- и оффлайн-торговля: правовые особенности и судебная практика
  • От завода до прилавка: актуальные правовые риски дистрибуции

Модератор: Павел Горошков, деловой журналист

Дискуссия пройдет 28 апреля в 12:00 по адресу: наб. р. Фонтанки, 59, и в ZOOM

По результатам дискуссии запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

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