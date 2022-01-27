«Лики/Лица/Морды»: Русский музей покажет непарадный портрет XX–XXI веков

В честь 90-летия московского художника Анатолия Зверева (1931 — 1986) музей его имени привезёт в Петербург около ста работ художников-шестидесятников и современных авторов. Среди них — работы самого Зверева, Михаила Шемякина, Олега Целкова, Эдуарда Штейнберга, Владимира Немухина и других мастеров. Будут и фотографии художников, снятые Анатолием Брусиловским и Игорем Пальминым.
Концепция выставки — показать «ряд волшебных изменений милого лица»: этой цитатой Афанасия Фета организаторы подчёркивают, что непарадный и неофициальный портрет может быть вещью эмоциональной и даже гротескной. Конечно, выставку подают как экспозицию «неофициального искусства», но к 2022 году российский зритель видел достаточно, чтобы не воспринимать «неофициальное» как что-то неведомое, да и вообще не зависеть от разделения на официальное и неофициальное искусство. Кроме того, «Лики/Лица/Морды» занятно контрастируют с серией выставок Русского музея про российских императоров — где обычно, наоборот, много парадных портретов.
Выставка «Лики/Лица/Морды» пройдёт в Мраморном дворце с 29 января по 10 марта 2022 г.
6+
Анастасия Семенович