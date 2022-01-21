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Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту избиения малыша. Родители указали на няню

Жители Приморского района Петербурга обратились в полицию с заявлением по факту избиения своего полуторагодовалого сына. Отец ребенка уверен, что руку на него поднимала няня, которую они нашли с помощью сайта бесплатных объявлений.

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По данным «Фонтанки», родители обратили внимание на то, что ребенок начал вести себя иначе. Глава семейства просмотрел записи с видеокамеры из парадной и увидел, что нанятая женщина бьет малыша по рукам и ногам.

Материалы полицейской проверки 21 января переданы в ГСУ СК по Петербургу.

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
Сайта бесплатных объявлений? Они ребёнка вообще не ценят, что ли? Нормальные люди ищут по рекомендациям и специализированным агентствам, собеседования проводят чтобы подобрать подходящую, а эти самое дорогое доверили хрен знает кому
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