Почти 40 грузовиков и легковых машин сбились в кучу на одной из крупнейших автострад Чехии

Видео: P.V. / YouTube
Массовая авария с участием десятков автомобилей 20 января перекрыла автостраду, ведущую в столицу Чехии. Был объявлен «травмоплан», который вводят, если пострадавших больше пяти.
ДТП случилось на 33-м километре автомагистрали D5 в направлении Праги, неподалеку от города Жебрак. По данным телеканала CT24, всего столкнулись 36 машин: 20 легковых автомобилей и 16 грузовиков. На фото с места аварии видно, как фуры буквально сбили легковушки в кучу между собой. Поврежденные машины разбросаны на участке протяженностью около 150 метров.
Aktuální informace: 14 kamionu, 2 nákladní auta, 20 osobních aut,— Petra Pecková (@PPeckova) January 20, 2022
2 ošetření na místě
2 převezeni do Hořovic (lehce zranění)
2 letech do Prahy (těžší zranění) a následně ještě nalezen třetí pacient, míří letecky do FN Motol. pic.twitter.com/jCve6bvoSo
В результате аварии пострадали шесть человек. Троих легкораненых увезли в больницу в Горжовице, двоих с травмами средней тяжести по воздуху доставили в Прагу, поскольку дорога перекрыта. На данный момент тяжело пострадавших и погибших не зафиксировано. Но с учетом большого количества разбитых машин оперативный штаб объявил «травмоплан».
Предположительно, к аварии могли привести сложные погодные условия — шел снегопад — и несоблюдение скоростного режима и дистанции.