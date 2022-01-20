Почти 40 грузовиков и легковых машин сбились в кучу на одной из крупнейших автострад Чехии

Видео: P.V. / YouTube

Массовая авария с участием десятков автомобилей 20 января перекрыла автостраду, ведущую в столицу Чехии. Был объявлен «травмоплан», который вводят, если пострадавших больше пяти.

ДТП случилось на 33-м километре автомагистрали D5 в направлении Праги, неподалеку от города Жебрак. По данным телеканала CT24, всего столкнулись 36 машин: 20 легковых автомобилей и 16 грузовиков. На фото с места аварии видно, как фуры буквально сбили легковушки в кучу между собой. Поврежденные машины разбросаны на участке протяженностью около 150 метров.