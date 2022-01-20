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Почти 40 грузовиков и легковых машин сбились в кучу на одной из крупнейших автострад Чехии

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Видео: P.V. / YouTube

Массовая авария с участием десятков автомобилей 20 января перекрыла автостраду, ведущую в столицу Чехии. Был объявлен «травмоплан», который вводят, если пострадавших больше пяти.

ДТП случилось на 33-м километре автомагистрали D5 в направлении Праги, неподалеку от города Жебрак. По данным телеканала CT24, всего столкнулись 36 машин: 20 легковых автомобилей и 16 грузовиков. На фото с места аварии видно, как фуры буквально сбили легковушки в кучу между собой. Поврежденные машины разбросаны на участке протяженностью около 150 метров.

В результате аварии пострадали шесть человек. Троих легкораненых увезли в больницу в Горжовице, двоих с травмами средней тяжести по воздуху доставили в Прагу, поскольку дорога перекрыта. На данный момент тяжело пострадавших и погибших не зафиксировано. Но с учетом большого количества разбитых машин оперативный штаб объявил «травмоплан».

Предположительно, к аварии могли привести сложные погодные условия — шел снегопад — и несоблюдение скоростного режима и дистанции.

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