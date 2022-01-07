Петербургского школьника госпитализировали с осколком стекла в глазу

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне вечером в детскую больницу № 19 поступил подросток. Его госпитализировали из квартиры дома на Ленинском проспекте с ранением глаза, в тяжелом состоянии.



Мальчик смог пояснить, что одноклассник пнул стеклянную бутылку, а та разбилась, и один из осколков отлетел в лицо. В истории разбирается инспектор по делам несовершеннолетних.

