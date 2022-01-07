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Петербургского школьника госпитализировали с осколком стекла в глазу

Врачи больницы имени Раухфуса в Петербурге спасают глаз 11-летнего школьника. Ребенка к ним привезли с осколком стекла.

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Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне вечером в детскую больницу № 19 поступил подросток. Его госпитализировали из квартиры дома на Ленинском проспекте с ранением глаза, в тяжелом состоянии.

Мальчик смог пояснить, что одноклассник пнул стеклянную бутылку, а та разбилась, и один из осколков отлетел в лицо. В истории разбирается инспектор по делам несовершеннолетних.

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Комментарии (1)

Пю Ре
Потому что стеклотару надо вовремя сдавать. А серьезно если, неужели обращению со стеклом не научены из детишки в таком-то возрасте?
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