Самой пожилой жительнице Земли исполнилось 119 лет. Она живёт в доме престарелых и практически не видится с родными

Самая пожилая жительница Земли проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока и практически не имеет возможности встречаться со своими родственниками из-за введённых в Японии антиковидных ограничений.



Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Её муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Женщина всю жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепёшек, который открылся ещё до войны. После выхода на пенсию в 1970-е годы несколько раз выезжала в США. С 2005 года она живёт в доме престарелых в Фукуоке. Уточняется, что Танака рано встаёт, любит играть в реверси и другие настольные игры и не отказывает себе в сладком. В возрасте 103 лет женщине удалили раковую опухоль, с тех пор другие серьёзные болезни её не беспокоили.

