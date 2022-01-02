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Самой пожилой жительнице Земли исполнилось 119 лет. Она живёт в доме престарелых и практически не видится с родными

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Жительница Японии Канэ Танака, занесённая в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой пожилой женщины мира, отмечает своё 119-летие. Об этом 2 января сообщает агентство Kyodo.

Самая пожилая жительница Земли проживает в доме престарелых в префектуре Фукуока и практически не имеет возможности встречаться со своими родственниками из-за введённых в Японии антиковидных ограничений.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Её муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Женщина всю жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепёшек, который открылся ещё до войны. После выхода на пенсию в 1970-е годы несколько раз выезжала в США. С 2005 года она живёт в доме престарелых в Фукуоке. Уточняется, что Танака рано встаёт, любит играть в реверси и другие настольные игры и не отказывает себе в сладком. В возрасте 103 лет женщине удалили раковую опухоль, с тех пор другие серьёзные болезни её не беспокоили.

В ноябре 2021 года «Фонтанка» писала, что старейшая на тот момент жительница планеты Франциска Сусано скончалась на 125-м году жизни на Филиппинах.

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Комментарии (1)

265055770
Небось и "Фонтанку" тоже не читает.
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