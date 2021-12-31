Авиапассажиры рискуют встретить Новый год в Пулково, около 20 рейсов задерживаются из-за ливневого снега и низовой метели

«По данным на 18:00, на вылет задержано более 20 рейсов. Основные причины задержек на данный момент: неблагоприятные погодные условия — ливневый снег и низовая метель. Службы аэропорта делают все возможное для поддержания в работоспособном состоянии взлетно-посадочных полос и перрона, идёт обработка самолётов противообледенительной жидкостью», — сообщает пресс-служба «Воздушных ворот Северной столицы».



При этом вылет части рейсов задержан из-за позднего прибытия воздушных судов в Пулково. Пассажиры могут уточнить статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта. С заложниками ситуации общаются представители авиакомпаний.