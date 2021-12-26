Кровь, слезы и блатные. Как в Петербурге прошел чемпионат России по фигурному катанию

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Поделиться Поделиться







Чемпионат России по фигурному катанию в Петербурге официально завершится только 26 декабря. Однако все соревнования уже прошли. На воскресенье намечены только показательные выступления, где можно увидеть множество красивых номеров, но без особого огня, которого в предыдущие дни, когда шла борьба за места на пьедестале и шанс поехать на Олимпиаду в Пекине, было навалом.

Первая кровь

Небольшое происшествие с Александром Самариным словно задало тон всему чемпионату России. Фигурист из Москвы разбил подбородок, упав в первый же день в короткой программе.



Фото: Скриншот трансляции первого канала Поделиться Поделиться







Фигурист неудачно приземлился с четверного флипа. Тем не менее он смог завершить программу, исполнив после падения аксель в три с половиной оборота.

«Взбодрился лучше, чем с кофе», — прокомментировал кровавую травму Самарин.

Соревнования одиночников были самыми непредсказуемыми, в том смысле, что сложно было предугадать, кто же из них откатается с меньшим количеством ошибок. Так и получилось: буквально все в той или иной степени завалили свои выступления. Увы, таков уровень нынешнего мужского фигурного катания в России.

Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев после короткой программы был сильно зол сам на себя.

«Сейчас очень сильно хочется себя наругать. Я вообще не был готов», — сокрушался он в разговоре с журналистами.



Автор: youtube.com/Первый канал

Другие были не лучше.

«Что сказал Рукавицын (тренер. — Прим. ред.) после проката? Что надо дать мне по башке за каскад», — заявил Марат Игнатов.

Уход к Алексею Мишину в первое время, казалось, помог Михаилу Коляде, но опять пошли все те же ошибки. После короткой программы он был пятым и лишь более или менее неплохая произвольная вместе с катастрофичным выступлением соперников его вытянули на итоговое второе место.



Победу неожиданно одержал москвич Марк Кондратюк с результатом 284,37.



Автор: youtube.com/Первый канал

Главная надежда Петербурга Алиев стал лишь 9-м (251,40).

«Слезы накатывают. Сейчас надо подумать, выпить крепкого... чая. Искренне хочется стереть чемпионат России из памяти», — говорил Алиев после турнира.

Блатные

Танцы на льду — самый спорный вид фигурного катания. В нем всегда было больше интриг, чем спорта в чистом виде. Не стали исключением и соревнования танцоров на чемпионате России.

Дело в том, что на Олимпиаду железобетонно едут первые два места, которые в России более или менее понятны — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. Было очевидно, что за третье место на чемпионате России развернется борьба не на жизнь, а на смерть.

Есть пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин, где Дэвис — дочь самого успешного тренера последних лет Этери Тутберидзе, а Смолкин — сын известного актера Бориса Смолкина. Этот дуэт никогда не блистал и не выигрывал ничего значимого даже на юниорском уровне. По странному стечению обстоятельств в последний год судьи их резко полюбили и стали выставлять им оценки на порядок выше, чем раньше.



Автор: youtube.com/Первый канал

Когда Дэвис/Смолкин заняли третье место в ритм-танце с результатом 83,99 балла, журналист портала NBC Olympics Дэвид Кейн написал в твиттере: «Она начинает отправлять свою дочь на Олимпиаду», и прикрепил к посту видео с Этери Тутберидзе.

Главными конкурентами Дэвис/Смолкина считались ветераны Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. После хорошего ритм-танца их поставили лишь на четвертое место. Зал «Юбилейного» неодобрительно засвистел.



Перед произвольным танцем лидеры и действующие чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов снялись из-за травмы. Ради справедливости, Загорски и Гурейро похоронили себя сами плохим выступлением. Возможно, сказалось нервное напряжение: во время проката Загорски едва не упала в обморок, а после со льда ее уносили на руках.

В итоге победу одержали Александра Степанова/Иван Букин (223,37), а Дэвис и Смолкин стали вторыми (207,70), что и требовалось для попадания на Олимпиаду.

Самое удивительное, что подобный сценарий, правда, для Олимпиады, еще в ноябре предсказала Наталья Скопцова, мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой.



«Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты (Кацалапова) спина и все такое. И Дэвис — олимпийская в команде», — писала Скопцова-старшая в инстаграме.

Сами фигуристы, кажется, тоже все понимают.

«Да, мы блатные. У нас известные родители», — признался Смолкин после выступления.

Мир, дружба, жвачка

В парном катании своя драма, правда, более спортивного характера. До прошлого сезона первой парой считались ученики петербургского тренера Тамары Москвиной Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — действующие, кстати, до сих пор чемпионы Европы. Но в марте 2020-го к Москвиной пришла четвертая пара чемпионата России-2020 Анастасия Мишина/Александр Галлямов, и буквально за год они сумели обойти всех конкурентов.

Если еще в ноябре 2020-го Козловский после победы на Гран-при в Москве кричал «Это наше место. В очередь!», то уже в марте 2021-го на чемпионате мира его партнерша Бойкова от злости швыряла в него аккредитацией из-за второго места. Первыми тогда стали Мишина и Галлямов.



На чемпионате России эта история продолжилась. Мишина и Галлямов победили с результатом (243,74).



Автор: youtube.com/Первый канал

Бойкова и Козловский опять довольствовались вторым местом (239,87), но в этот раз обошлось без психоза. Пары мило обнялись после финала, а Мишина заверила журналистов, что это от чистого сердца и в команде у них дружеская обстановка.



Автор: youtube.com/Первый канал

Козловский и Бойкова в этот раз, действительно, как будто даже рады были второму месту.

«Это наша личная победа над личными сложностями», — заявил Козловский.

Реакция их тренера Николая Морошкина во время проката была бесподобна.



По своему отметились бронзовые призеры чемпионата России Евгения Тарасова/Владимир Морозов. После короткой программы Морозов со смехом уходил со льда, а вот его тренеру Максиму Транькову было явно не до веселья. Его эмоции попали в эфир Первого канала: «Очень … (блин) смешно, опять … (блин), … (черт возьми), обосрать поддержку». Позже он извинился.



Фото: Скриншот трансляции первого канала Поделиться Поделиться







Королевская битва

Соревнования девушек по обыкновению стали чем-то вроде королевской битвы. В основном, конечно, между ученицами Этери Тутберидзе. В Петербурге распался триумвират Александра Трусова — Анна Щербакова — Алена Косторная. Последняя не приехала из-за перелома кисти. Хотя Тутберидзе уверена: та могла бы выступить. Но и без Косторной это была мясорубка.



Из фигуристок других тренеров следили, конечно, за Елизаветой Туктамышевой и Софьей Самодуровой Алексея Мишина и Софьей Муравьевой Евгения Плющенко.

Туктамышева и Самодурова провалились, заняв 7-е и 11-е места соответственно.

Для обеих это стало трагедией. Туктамышева, для которой этот чемпионат России стал 14-м в карьере, так ни разу и не смогла отобраться на Олимпиаду. Но фурор после произвольной программы она все равно произвела.



Автор: youtube.com/Первый канал

А вот для Самодуровой все прошло совсем грустно. После проката камера поймала крупные слезы, падающие на лед.



С ученицей Плющенко Муровьевой произошел скандал. После короткой программы она сначала шла второй, но потом у нее вычли балл за позднее начало, и девушка стала третьей. К обсуждению ситуации оперативно подключилась тяжелая артиллерия — жена и продюсер Плющенко Яна Рудковская. По ее словам, протест подал сотрудник «Хрустального», где тренирует Тутберидзе, что не совсем по правилам.

«Софья на Олимпийские игры не отбирается, так как не проходит по возрасту, так бы, наверное, мы бы поборолись за этот балл. Наши юристы считают это незаконным, так скажем, и по временным показателям, и по другим аспектам», — заявила Рудковская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Победу же ожидаемо одержала Камила Валиева (283,48), второй стала Александра Трусова (248,65), третьей — Анна Щербакова (239,56).



Автор: youtube.com/Первый канал

Конвейер Тутберидзе продолжает работать. Еще пару лет назад Трусовой, Щербаковой и Косторной не было равных, но тут появилась более юная Валиева и всех переиграла. А ведь «Фонтанка» предупреждала https://www.fontanka.ru/2019/10/29/097/.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

