Российский кутюрье Юлия Янина стала официальным участником Недели моды в Париже

Российский кутюрье Юлия Янина стала официальным участником Недели высокой моды в Париже. Такой статус ей был присвоен наблюдательным советом парижской Федерации высокой моды (FHCM). YANINA — единственный в сезоне новый участник этой категории, пишет 24 декабря РИА Новости.

Федерация предъявляет строгие требования к тем, кого принимает в свои ряды. Учитывается уровень мастерства художников, позиция в профессиональном сообществе и вклад в развитие индустрии моды.



В FHCM входят Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Elie Saab, Fendi Couture, Iris Van Herpen, Valentino и другие.