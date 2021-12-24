Российский кутюрье Юлия Янина стала официальным участником Недели моды в Париже

Российский кутюрье Юлия Янина стала официальным участником Недели высокой моды в Париже. Такой статус ей был присвоен наблюдательным советом парижской Федерации высокой моды (FHCM). YANINA — единственный в сезоне новый участник этой категории, пишет 24 декабря РИА Новости.
Федерация предъявляет строгие требования к тем, кого принимает в свои ряды. Учитывается уровень мастерства художников, позиция в профессиональном сообществе и вклад в развитие индустрии моды.
В FHCM входят Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Elie Saab, Fendi Couture, Iris Van Herpen, Valentino и другие.
Свой модный дом Янина основала в 1993 году в Саратове. Там же она получила художественное образование и начала карьеру.
В нарядах Юлии Яниной на красную дорожку выходили Леди Гага, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмма Робертс, Эмили Блант, Гвен Стефани, Айшвария Рай, Кейт Хадсон, Крисси Тейген, Ева Лонгория, Софи Тернер, Дженнифер Лопес, Селин Дион и другие мировые звезды.