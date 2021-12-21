Улицкая проведет творческую встречу с петербуржцами

Людмила Улицкая, которая не раз попадала в фавориты букмекеров Нобелевской премии по литературе и с регулярностью проходит в шорт-листы не только этой, но и других профессиональных писательских «смотров», 23 декабря выступит в Петербурге.

К творческому вечеру в Доме еврейской культуры ЕСОД Улицкая подготовила программу «Диалоги о жизни и литературе». Сама автор происходит из еврейской семьи, а после увольнения из Института общей генетики РАН она долгое время работала завлитом Камерного еврейского музыкального театра. Хотя подробности встречи в ЕСОДе не сообщаются, речь вполне может пойти не только об этом периоде и жизни писателя в России: прозаик много путешествует, её книги переведены на несколько десятков языков. На вопросы о себе — прошлом, семье, взглядах и политическом активизме — писательница всегда отвечала развёрнуто: пауз уж точно не ожидается.

В 2021 году «Редакция Елены Шубиной» запустила линейку переизданий книг Улицкой. Одним из первых новый внешний вид получил роман «Даниэль Штайн, переводчик». Главный герой — еврей, спасший узников гетто, а потом уехавший в Израиль. Сейчас в авторской серии выпущены уже все основные работы писательницы.



Начало «Диалогов» в 19:00. В зал пускают только по QR-коду или справке о медотводе и паспорту.

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