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Дальше — только холод. Петербуржцев предупреждают о метели, гололедице и сильном ветре

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ГУ МЧС по Петербургу 19 декабря предупреждает жителей города об ухудшении погодных условий. Экстренное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщает, что последний день недели закроет период потепления, с понедельника нас ждут холод, ветер и снег.

«Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 20 декабря в Санкт-Петербурге ожидается местами умеренный снег, в отдельных районах метель, порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В Петербурге уже утренний плюс сменился на минус. Первые жертвы гололедицы нашлись в Мурино, там на Воронцовском бульваре побились несколько машин. А рядом с Новым Оккервилем на бок легла маршрутка № 618. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в аварии никто не пострадал, автобус потерял управление на льду и съехал в кювет.

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Предупредите правительство города ,если они уже на новогодние праздники не уехали .
Alex000
А трубы-то, трубы рваться будут?
Mil Muertes
Тогда, когда любовей с нами нет,
тогда, когда от холода горбат,
достань из чемодана пистолет,
достань и заложи его в ломбард.

Купи на эти деньги патефон
и где-нибудь на свете потанцуй
(в затылке нарастает перезвон),
ах, ручку патефона поцелуй.

Да, слушайте совета Скрипача,
как следует стреляться сгоряча:
не в голову, а около плеча!
Живите только плача и крича!

На блюдечке я сердце понесу
и где-нибудь оставлю во дворе.
Друзья, ах, догадайтесь по лицу,
что сердца не отыщется в дыре,

проделанной на розовой груди,
и только патефоны впереди,
и только струны-струны, провода,
и только в горле красная вода.

И. Бродский
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