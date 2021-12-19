Дальше — только холод. Петербуржцев предупреждают о метели, гололедице и сильном ветре

ГУ МЧС по Петербургу 19 декабря предупреждает жителей города об ухудшении погодных условий. Экстренное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщает, что последний день недели закроет период потепления, с понедельника нас ждут холод, ветер и снег.



«Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 20 декабря в Санкт-Петербурге ожидается местами умеренный снег, в отдельных районах метель, порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.