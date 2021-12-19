Снос забора, BMW в кювете, тройничок на морозе. Новые жертвы воскресной гололедицы в Петербурге

В Шушарах на Автозаводской автобус развернуло на дороге, в итоге общественный транспорт воткнулся в сугроб. Повезло, что не в столб — до него оставалось всего ничего.
Во Всеволожском районе между усадьбой «Богословка» и поселком имени Свердлова стукнули друг друга три машины.
В Новосаратовке BMW улетела в кювет. Местные жители говорят, что все дело в ямах на дороге.
А на Шуваловском проспекте в Петербурге кроссовер снес забор.
Пока петербуржцы гадают, как такое могло произойти, «Фонтанка» предупреждает, что погода портится. В городе объявлен «желтый» уровень опасности. Ветер, метель и другие неприятные явления сулят синоптики.