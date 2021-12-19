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Снос забора, BMW в кювете, тройничок на морозе. Новые жертвы воскресной гололедицы в Петербурге

Мороз, вернувшийся в Петербург 19 декабря после недельной оттепели, сделал дороги крайне опасными. Чересчур уверенные в своей резине и навыках вождения автолюбители уехали в заборы, сугробы и кузовы впереди идущих машин.

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В Шушарах на Автозаводской автобус развернуло на дороге, в итоге общественный транспорт воткнулся в сугроб. Повезло, что не в столб — до него оставалось всего ничего.

Во Всеволожском районе между усадьбой «Богословка» и поселком имени Свердлова стукнули друг друга три машины.

В Новосаратовке BMW улетела в кювет. Местные жители говорят, что все дело в ямах на дороге.

А на Шуваловском проспекте в Петербурге кроссовер снес забор.

Пока петербуржцы гадают, как такое могло произойти, «Фонтанка» предупреждает, что погода портится. В городе объявлен «желтый» уровень опасности. Ветер, метель и другие неприятные явления сулят синоптики.

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Комментарии (3)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Дмитрий_1111
а как согласуется БМВ и гололед? БМВ от погоды не зависит. Они всепогодные д...ы!
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