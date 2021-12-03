Байден заявил, что хочет помешать Путину сделать на Украине то, чего «опасаются люди»

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готовит ряд инициатив касаемо Украины и России. Об этом он заявил 3 декабря.
«Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами…Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень-очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).
Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена состоятся по видеосвязи. По его словам, точная дата пока не согласована. Среди возможных вариантов он отметил 7 декабря.
В Пентагоне 2 декабря призвали Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с военным напряжением у границ с Украиной. 15 ноября генсек НАТО призвал Россию «снизить напряженность» на границе с Украиной, увидев «необычную концентрацию сил».