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Байден заявил, что хочет помешать Путину сделать на Украине то, чего «опасаются люди»

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Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готовит ряд инициатив касаемо Украины и России. Об этом он заявил 3 декабря.

«Я постоянно поддерживаю контакт с нашими союзниками в Европе, с украинцами…Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень-очень трудным то, что он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена состоятся по видеосвязи. По его словам, точная дата пока не согласована. Среди возможных вариантов он отметил 7 декабря.

В Пентагоне 2 декабря призвали Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с военным напряжением у границ с Украиной. 15 ноября генсек НАТО призвал Россию «снизить напряженность» на границе с Украиной, увидев «необычную концентрацию сил».

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Комментарии (9)

ProstoZloy
Конечно, "люди опасаются". Нафига россиянам еще один дотационный регион?
Igor_VS
Жаль солдатиков. Из теплых казарм в холодное поле. Офицеры уши и глотки морозят. А топлива навезли, хватит на посевную. А Байда против. Придется везти все обратно.
chip1
Путин выдает паспорта РФ всем желающим гражданам стран СНГ, Байдену нужно сделать ответный ход и начать выдавать в странах СНГ американские паспорта! И возникнет огромная российско-американская империя!))
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