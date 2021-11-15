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«Мы видим необычную концентрацию сил». Генсек НАТО призвал Россию «снизить напряженность» на границе с Украиной

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 15 ноября, заявил, что участники альянса фиксируют возросшую военную активность России на границе с Украиной.

«Мы видим сейчас вокруг Украины крупное наращивание российской военной мощи. Мы видим необычную концентрацию сил. И мы также знаем, что Россия и раньше демонстрировала как волю, так и способность применить военную силу против Украины. Поэтому мы призываем Россию быть прозрачной в своей военной деятельности, снизить напряженность и предотвратить любую эскалацию. Это четкое послание всех союзников по НАТО», — цитирует Столтенберга сайт альянса.

Столтенберг добавил, что активность НАТО в Чёрном море — «не угроза для России». «Это полностью оборонительное военное присутствие», — отметил он.

Фото: nato.int
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В минувшую пятницу упрёки за стягивание военных к границам прозвучали в адрес НАТО со стороны России. Как заявил замглавы Минобороны Александр Фомин, министр Сергей Шойгу указал на «наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ».

Обмен репликами идёт на фоне миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран ЕС с Украиной. В пятницу, 12 ноября, российские и белорусские десантники высадились у границы с Польшей. Двое российских военнослужащих погибли при десантировании. 14 ноября стало известно, что польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией. Украинские силовики пообещали открыть огонь по «диверсантам» на границе.

Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат, готовится строить стену и стягивает военных к пограничным пунктам.

Ранее в понедельник стало известно, что ЕС готовит санкции против ЧВК «Вагнер».

Сегодня же Владимир Путин своим указом приравнял товары из ДНР и ЛНР к российским и разрешил им участвовать в госзакупках.

Фото: nato.int

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Комментарии (17)

Pilat
Не о том думают НАТОВцы, не о том.
Главное снабдить всех натовских солдат подгузниками, потому как когда начнется им придется долго бежать не останавливаясь.
Но в принципе, не могу в очередной раз не восхититься наглостью и умению приписывать свои подлости другим.
Brevnault
Польша на границе с Белоруссией готовится строить стену из британских солдат?
Ничего не понял. Но очень интересно.
Cвифт
.... похоже минуэты закончились.
--- Путин указом приравнял товары из ДНР ЛНР к российским и разрешил им участвовать в госзакупках
.... а вложения требуют серьёзное ПВО и ракеты средней дальности.
--- .... "В следующем году мы планируем выйти на уровень 5 млн тонн стали по нашим предприятиям. Эта та задача, которая у нас существует"
... Кроме того, отметил Юрченко, в ближайшее время ЮГМК планирует взять под свое управление новые предприятия в ДНР и ЛНР. "В настоящий момент у нас семь предприятий, но я уверен, что в ближайшее время мы еще будем забирать предприятия в свое управление. В первую очередь это компании, которые занимаются выпуском металлургической продукции, также мы будем интересоваться и химическими предприятиями, будем обращать внимание на угольную промышленность", - добавил генеральный директор.
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