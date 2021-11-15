«Мы видим необычную концентрацию сил». Генсек НАТО призвал Россию «снизить напряженность» на границе с Украиной

«Мы видим сейчас вокруг Украины крупное наращивание российской военной мощи. Мы видим необычную концентрацию сил. И мы также знаем, что Россия и раньше демонстрировала как волю, так и способность применить военную силу против Украины. Поэтому мы призываем Россию быть прозрачной в своей военной деятельности, снизить напряженность и предотвратить любую эскалацию. Это четкое послание всех союзников по НАТО», — цитирует Столтенберга сайт альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 15 ноября, заявил, что участники альянса фиксируют возросшую военную активность России на границе с Украиной.

Столтенберг добавил, что активность НАТО в Чёрном море — «не угроза для России». «Это полностью оборонительное военное присутствие», — отметил он.

В минувшую пятницу упрёки за стягивание военных к границам прозвучали в адрес НАТО со стороны России. Как заявил замглавы Минобороны Александр Фомин, министр Сергей Шойгу указал на «наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ».



Обмен репликами идёт на фоне миграционного кризиса на границах Белоруссии и стран ЕС с Украиной. В пятницу, 12 ноября, российские и белорусские десантники высадились у границы с Польшей. Двое российских военнослужащих погибли при десантировании. 14 ноября стало известно, что польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией. Украинские силовики пообещали открыть огонь по «диверсантам» на границе.



Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат, готовится строить стену и стягивает военных к пограничным пунктам.



Ранее в понедельник стало известно, что ЕС готовит санкции против ЧВК «Вагнер».

