Польша будет строить стену на границе с Белоруссией

Польские власти готовят планы строительства стены на границе с Белоруссией. Об этом 15 ноября заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик в эфире Polskie Radio 24.



По его словам, строительство может начаться в следующем году. Замминистра подчеркнул, что цель — показать Александру Лукашенко, что граница защищена и поляки «не поддадутся никакому давлению».



Вонсик считает, что миграционный кризис — это «результат сознательных действий» белорусского режима.



Ситуация с наплывом мигрантов в Литву и ЕС через Белоруссию обострилась в июле. Вильнюс тогда объявил из-за этого режим «экстремальной ситуации». Литовские власти даже начали строить стену на границе.

