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Польша будет строить стену на границе с Белоруссией

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Польские власти готовят планы строительства стены на границе с Белоруссией. Об этом 15 ноября заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик в эфире Polskie Radio 24.

По его словам, строительство может начаться в следующем году. Замминистра подчеркнул, что цель — показать Александру Лукашенко, что граница защищена и поляки «не поддадутся никакому давлению».

Вонсик считает, что миграционный кризис — это «результат сознательных действий» белорусского режима.

Ситуация с наплывом мигрантов в Литву и ЕС через Белоруссию обострилась в июле. Вильнюс тогда объявил из-за этого режим «экстремальной ситуации». Литовские власти даже начали строить стену на границе.

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Комментарии (1)

Pilat
Что, в госдепии закончились креативные идеи :-)
Или лавры майданного зайчика спать не дают?
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