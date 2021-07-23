Безопасность Литвы под угрозой. Колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией не хватило

Замглавы МВД Литвы признал проблему со строительством ограждения, которое решили построить, когда из соседней страны хлынул неконтролируемый поток нелегалов.
«Строительство заграждения на границе с Белоруссией пробуксовывает, так как в Литве не хватает изделий из используемой для этого колючей проволоки», — цитирует 23 июля заявление вице-министра внутренних дел Арнолдаса Абрамавичюса Delfi.
По его словам, в прибалтийской республике необходимые материалы не производятся. Литва уже обратилась к другим странам за помощью. Проще всего наладить поставки из Польши, однако эта страна сама строит забор на границе с Белоруссией.
«Это товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя», — посетовал Абрамавичюс.
Литва в начале июля объявила режим «экстремальной ситуации» из-за наплыва мигрантов из Белоруссии. Позднее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на границе с Белоруссией планируется установить заграждение в виде забора с колючей проволокой.