Безопасность Литвы под угрозой. Колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией не хватило

Замглавы МВД Литвы признал проблему со строительством ограждения, которое решили построить, когда из соседней страны хлынул неконтролируемый поток нелегалов.



«Строительство заграждения на границе с Белоруссией пробуксовывает, так как в Литве не хватает изделий из используемой для этого колючей проволоки», — цитирует 23 июля заявление вице-министра внутренних дел Арнолдаса Абрамавичюса Delfi.

По его словам, в прибалтийской республике необходимые материалы не производятся. Литва уже обратилась к другим странам за помощью. Проще всего наладить поставки из Польши, однако эта страна сама строит забор на границе с Белоруссией.