FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+31°C/Завтра: +31
73.27р87.00р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Образ жизниПодбираем вуз
12
Печать

«Поток мигрантов — это гибридная агрессия». Литва установит ограждение на границе с Белоруссией

Премьер Литвы анонсировала возведение забора на границе с Белоруссией

Литва на границе с Белоруссией установит заграждение в связи с резко увеличившимся числом прибывающих с юга просителей убежища. Об этом 7 июля заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Также начнется установка дополнительного физического барьера между Литовской Республикой и Белоруссией. Что, конечно, будет сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков». «Речь не о кирпичной или железной стене. Речь идет об ограждении-гармошке. Используется военными в своих целях», — цитирует премьера Delfi.

«Мы рассматриваем сам процесс как гибридную агрессию, которая направлена даже не против Литвы, а против всего ЕС. Основанием для этого, по-видимому, является известная принципиальная позиция ЕС и Литвы в отношении результатов сфальсифицированных выборов и репрессий против гражданского общества. <…> Мы считаем, что <...> институты белорусского режима вовлечены в организацию потоков нелегальных мигрантов. И условия для пересечения границы создаются сознательно», — сказала она.

Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс ранее заявил, что количество нелегальных мигрантов, прибывающих из африканских стран, уменьшилось, но теперь местные власти думают над размещением нелегалов. Около 1 000 человек планируется временно поселить в палаточном городке. Беженцев намерены сосредоточить в одном месте на юге страны, передаёт Delfi.

Совет ЕС из сложившейся ситуации сделал вывод, что Белоруссия намеренно открыла границу «на выход», используя миграционный кризис как инструмент давления на соседей, которые встали на сторону белорусской оппозиции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля заявил, что его страна не хочет «превращаться в отстойник для беглых» и сдерживать мигрантов, которые идут «в просвещенную, теплую, уютную Европу», он не собирается.

Правительство Литвы 2 июля ввело режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва незаконных мигрантов. За короткий промежуток времени через Белоруссию в страну прибыли около 1 000 нелегалов, большинство из них — выходцы с Африканского континента, а также иракцы и курды, но 500 человек так и не идентифицировали. Агентство Евросоюза по контролю внешних границ Frontex запросило у других стран подкрепление для помощи Литве и Латвии. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Литву пообещал поддержку ЕС.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

266081655
Усатый - хороший ученик несменяемого....
260650801
но 500 человек так и не идентифицировали.

Аборигены Андаманских островов?
***_555
А как они оказались в РБ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний