«Поток мигрантов — это гибридная агрессия». Литва установит ограждение на границе с Белоруссией

Литва на границе с Белоруссией установит заграждение в связи с резко увеличившимся числом прибывающих с юга просителей убежища. Об этом 7 июля заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. «Также начнется установка дополнительного физического барьера между Литовской Республикой и Белоруссией. Что, конечно, будет сдерживающим фактором для организаторов нелегальных миграционных потоков». «Речь не о кирпичной или железной стене. Речь идет об ограждении-гармошке. Используется военными в своих целях», — цитирует премьера Delfi.

«Мы рассматриваем сам процесс как гибридную агрессию, которая направлена даже не против Литвы, а против всего ЕС. Основанием для этого, по-видимому, является известная принципиальная позиция ЕС и Литвы в отношении результатов сфальсифицированных выборов и репрессий против гражданского общества. <…> Мы считаем, что <...> институты белорусского режима вовлечены в организацию потоков нелегальных мигрантов. И условия для пересечения границы создаются сознательно», — сказала она. Заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс ранее заявил, что количество нелегальных мигрантов, прибывающих из африканских стран, уменьшилось, но теперь местные власти думают над размещением нелегалов. Около 1 000 человек планируется временно поселить в палаточном городке. Беженцев намерены сосредоточить в одном месте на юге страны, передаёт Delfi. Совет ЕС из сложившейся ситуации сделал вывод, что Белоруссия намеренно открыла границу «на выход», используя миграционный кризис как инструмент давления на соседей, которые встали на сторону белорусской оппозиции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля заявил, что его страна не хочет «превращаться в отстойник для беглых» и сдерживать мигрантов, которые идут «в просвещенную, теплую, уютную Европу», он не собирается.