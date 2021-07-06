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Четверо финских пограничников усилят границу Латвии и Литвы с Белоруссией

Пограничная служба Финляндии откликнулась на просьбу агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex о помощи Литве и Латвии, куда в последнее время бегут нелегалы из Белоруссии. Охранять границы соседей по ЕС отправятся... четыре человека.

«Пограничная служба Финляндии отправит в Литву и Латвию два патруля, чтобы помочь странам в осуществлении контроля на границах. Помимо четырех служащих погранохраны, 14 июля будет отправлено также транспортное средство. Операция продлится до 1 декабря», — сообщает 6 июля финская телерадиокомпания Yle.

Как отмечает СМИ, поток нелегалов из Белоруссии особенно вырос в последние дни. На прошлой неделе Литва ввела в связи с этим режим чрезвычайной ситуации. 2 июля сообщалось, что за сутки пограничники страны задержали 150 незаконных мигрантов — это рекорд для страны.

В Литве скрываются многие сторонники и лидеры белорусской оппозиции, которые уехали после протестов прошлого года. Правда, в основном нелегально перейти белорусско-литовскую границу пытаются граждане Ирака, Ирана и Сирии. Глава МИД Литвы ранее говорил, что власти Белоруссии специально направляют мигрантов на литовскую границу через государственное туристическое агентство.

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Комментарии (5)

f0ntan
Два сказочных патруля на официальных пограничных пунктах пропуска будут отлавливать белорусских партизан, которые могут пробираться лесами, чащами и болотами
Cвифт
.... а что этих не привлекли ?))) .... страшно, что арабы их разгонят ?
--- Бундесвер тайно превращается в вермахт (с)
265947515
Интересно а у них есть штаб? И какова его структура? Штатная численность?
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