Четверо финских пограничников усилят границу Латвии и Литвы с Белоруссией

Пограничная служба Финляндии откликнулась на просьбу агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex о помощи Литве и Латвии, куда в последнее время бегут нелегалы из Белоруссии. Охранять границы соседей по ЕС отправятся... четыре человека.
«Пограничная служба Финляндии отправит в Литву и Латвию два патруля, чтобы помочь странам в осуществлении контроля на границах. Помимо четырех служащих погранохраны, 14 июля будет отправлено также транспортное средство. Операция продлится до 1 декабря», — сообщает 6 июля финская телерадиокомпания Yle.
Как отмечает СМИ, поток нелегалов из Белоруссии особенно вырос в последние дни. На прошлой неделе Литва ввела в связи с этим режим чрезвычайной ситуации. 2 июля сообщалось, что за сутки пограничники страны задержали 150 незаконных мигрантов — это рекорд для страны.