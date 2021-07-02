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Литва объявила режим «экстремальной ситуации» из-за наплыва мигрантов из Белоруссии

Правительство Литвы вводит режим «экстремальной ситуации» из-за большого количества нелегальных мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Об этом сообщает 2 июля местное издание BNS.

По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, спецрежим нужен для того, чтобы лучше координировать прием и размещение мигрантов. В частности, это упростит процедуру публичных закупок и обяжет власти литовских самоуправлений предоставить помещения для расселения приезжих.

Режим экстремальной ситуации вводится по предложению Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). Пограничники за последние сутки задержали 150 нелегальных мигрантов — это рекорд для страны. С начала 2021 года с территории Белоруссии в Литву незаконно пытались попасть 822 человека — в 10 раз больше, чем за весь 2020-й.

Напомним, именно в Литве скрываются многие сторонники и лидеры белорусской оппозиции, которые уехали после протестов прошлого года. Правда, в основном нелегально перейти белорусско-литовскую границу пытаются граждане Ирака, Ирана и Сирии. Глава МИД Литвы ранее говорил, что власти Белоруссии специально направляют мигрантов на литовскую границу через государственное туристическое агентство.

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Комментарии (13)

Cвифт
.... и уже пытается делать на этом гешефт, запрашивая допфинансирование в ЕС.
Piter Russo
Лукашенко открыл не официальный транзитный туризм для мигрантов, ассиметричный ответ))
Евгений Литвинец
Если этот полоумный совковый гопник и его единонедоумки на форуме думают, что так колхозник нагадит Литве, они сильно ошибаются. Именно в силу своей совковой дебильности, неспособности видеть ничего дальше собственного жадного хавальника. 1. ЕС поможет финансово и с расселением 2. Средний медперсонал, основа Западного здравоохранения, до которого совковой живодёрне, как до Марса, в основном укомплектован хорошо обученными мигрантами, они очень милосердны и внимательны. Школа жизни 3. Врачи из Ирана, Индии и некоторых соседних стран имеют интуитивное восприятие медицины - в Европе их много и они действительно приносят много пользы. Но совкам, диктаторам, ворам, лжецам и подонкам главное - побольше зависимых охранителей режима. И гадить вокруг, как бегемот, разбрасывающий фекалии хвостом. Этих уродов можно понять - они, кроме, как воровать и гадить ничего не умеют, поэтому цепляются за власть всеми способами. Но народ-то почему их терпит? Тоже дебилы?
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