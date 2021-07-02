Литва объявила режим «экстремальной ситуации» из-за наплыва мигрантов из Белоруссии

Правительство Литвы вводит режим «экстремальной ситуации» из-за большого количества нелегальных мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Об этом сообщает 2 июля местное издание BNS.



По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, спецрежим нужен для того, чтобы лучше координировать прием и размещение мигрантов. В частности, это упростит процедуру публичных закупок и обяжет власти литовских самоуправлений предоставить помещения для расселения приезжих.



Режим экстремальной ситуации вводится по предложению Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ). Пограничники за последние сутки задержали 150 нелегальных мигрантов — это рекорд для страны. С начала 2021 года с территории Белоруссии в Литву незаконно пытались попасть 822 человека — в 10 раз больше, чем за весь 2020-й.

