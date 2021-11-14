Украинские силовики пообещали открыть огонь по «диверсантам» на границе, а Польша стягивает военных к пограничному пункту «Кузница»

«В настоящее время подразделения 61-й отдельной пехотной егерской бригады выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Республикой Беларусь, и никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины, — сообщила пресс-служба в официальном аккаунте подразделения в Facebook 14 ноября. — Они просто будут уничтожены нашими подразделениями». Позднее там же было опубликовано разъяснение, в котором подчеркивается, что украинские силовики ни при каких обстоятельствах не будут применять оружие против мигрантов — предупреждение относится только к диверсантам, которые могут прикидываться беженцами.

Заявление было сделано после того, как в субботу, 13 ноября, из Белоруссии на территорию Польши в зоне погранпереходов «Брузги» и «Кузница» попыталась прорваться группа из сотни сирийских мигрантов. Как сообщает РИА Новости 14 ноября, результате мигранты оказались между инженерными заграждениями на границе двух стран. В результате группу, в которой оказались женщины и дети, пограничники вывели на территорию Польши.



По сообщениям одного их белорусских телеграм-каналов, днем 14 ноября на границе Белоруссии собралась новая многочисленная колонна мигрантов, которая начала движение в сторону Польши. К польскому пограничному пункту «Кузница», судя по опубликованному в канале видеоролику, стянуты войска.

