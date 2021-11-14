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Польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией

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Солдат 17-й Велькопольской механизированной бригады Польши погиб в результате инцидента на границе с Белоруссией. «Третьи лица» не участвовали. Об этом 14 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение командования 17-й Велькопольской механизированной бригады.

«В ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады. <...> По предварительным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата, третьи лица не участвовали в происшествии»,— отмечается в сообщении.

Солдат прибыл на место около недели назад, но заданий «непосредственно на польско-белорусской границе» не выполнял и с мигрантами не контактировал, уверяет командование бригады. С семьёй солдата работает психолог. Ведётся расследование.

С начала года к белорусско-польской границе стекаются беженцы. Ситуация обострилась 8 ноября, когда караван беженцев добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. Министерство обороны Польши настаивает на том, что белорусская сторона выталкивает беженцев к границе, чтобы «подготовить агитационные материалы». По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов. Президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По его словам, ситуация стала следствием политики западных стран.

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Комментарии (17)

PapaKarlo
Жаль солдата... В мирной жизни погиб... Оружие, когда оно на стене висит, когда нибудь стреляет.
265055770
"третьи лица не участвовали в происшествии". Стрелял-то кто? Кем были первые и вторые лица, участвовавшие в происшествии?
Modest_5e4ce41f7533b
Все может закончиться примитивным закрытием границы и отправкой послов на консультации со своим правительством. Белорусское море тут же обмелеет.
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