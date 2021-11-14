Польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией

Солдат 17-й Велькопольской механизированной бригады Польши погиб в результате инцидента на границе с Белоруссией. «Третьи лица» не участвовали. Об этом 14 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение командования 17-й Велькопольской механизированной бригады.



«В ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого наступила смерть солдата 17-й Великопольской механизированной бригады. <...> По предварительным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата, третьи лица не участвовали в происшествии»,— отмечается в сообщении.

