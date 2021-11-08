Литва готовит чрезвычайное положение и стягивает войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за каравана мигрантов

МВД Литвы предложило ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с беженцами на границе Польши и Белоруссии.



«Учитывая серьезность ситуации, предложение Министерства внутренних дел — ввести чрезвычайное положение — должно быть рассмотрено правительством», — цитирует 8 ноября заявление главы ведомства Агне Билотайте Delfi.



По ее словам, власти «максимально подготовлены» к возможному развитию ситуации. Так, к границе уже направили войска.



Глава Госпогранслужбы Литвы Рустам Любаев подчеркнул, что действия по защите границы координируются с вооруженными силами и полицией.

