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Литва готовит чрезвычайное положение и стягивает войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за каравана мигрантов

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МВД Литвы предложило ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с беженцами на границе Польши и Белоруссии.

«Учитывая серьезность ситуации, предложение Министерства внутренних дел — ввести чрезвычайное положение — должно быть рассмотрено правительством», — цитирует 8 ноября заявление главы ведомства Агне Билотайте Delfi.

По ее словам, власти «максимально подготовлены» к возможному развитию ситуации. Так, к границе уже направили войска.

Глава Госпогранслужбы Литвы Рустам Любаев подчеркнул, что действия по защите границы координируются с вооруженными силами и полицией.

В понедельник караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до Польши.

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Комментарии (10)

Abzac
А чего они переживают-то? Только ради привлечения к себе внимания? Да кому они нужны?! xD Пусть ворота пошире откроют и дорогу освободят, - в их странах никто из этих беженцев оставаться не мечтает - все хотят в нормальную страну - Германию. xD
veteran78
При нарушении госграницы открывать огонь на поражение. Затем наслаждаться тишиной на границе долгие годы.
Эд Хэммет
Все эти бесноватые диктаторы могут только гадить соседям. Белорусы с литовцами жили в добрососедстве многие века. Теперь один упырь вобьёт клин между народами.
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