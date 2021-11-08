Караван мигрантов ушел в Польшу, поляки стягивают силовиков на границу

Вся группа мигрантов, которая 8 ноября направлялась к польско-белорусской границе, ушла в Польшу. Об этом пограничная служба Белоруссии рассказала Sputnik.

Белорусская сторона отмечает, что снимает оцепление. Польша, в свою очередь, начала стягивать силовиков к пункту пропуска «Кузница». Минобороны республики подтверждает, что нелегалы находятся на территории ЕС.

