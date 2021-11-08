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Караван мигрантов ушел в Польшу, поляки стягивают силовиков на границу

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Вся группа мигрантов, которая 8 ноября направлялась к польско-белорусской границе, ушла в Польшу. Об этом пограничная служба Белоруссии рассказала Sputnik.

Белорусская сторона отмечает, что снимает оцепление. Польша, в свою очередь, начала стягивать силовиков к пункту пропуска «Кузница». Минобороны республики подтверждает, что нелегалы находятся на территории ЕС.

Правительство Польши намерено собрать заседание штаба антикризисного управления.

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Комментарии (10)

Modest_5e4ce41f7533b
Опять чудо на Висле сотворят.
Bilbo Baggins
Ещё лет 30 в таком духе и так караваны поляков будут ходить.
Карабас Барабас
Я так понимаю граница только на бумаге? Хотим идем туда, хотим обратно. Бардак и проходной двор.
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