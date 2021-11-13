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«Жалко детей». Путин заявил, что Лукашенко и Меркель готовы обсудить миграционный кризис на границе

Путин: Россия не имеет отношения к миграционному кризису на белорусско-польской границе

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия непричастна к миграционному кризису, возникшему на белорусско-польской границе. Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода, какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», – цитирует главу государства 13 ноября телеграм-канал «Вести 24».

По словам Путина, ситуация с мигрантами возникла из-за действий стран Запада, прежде всего, Европы. Президент России отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель готовы обсудить друг с другом сложившуюся ситуацию. «Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет – это наиболее важно, потому что мигранты стремятся прежде всего в Германию», – сказал Владимир Путин.

Также президент России заявил, что ему жалко детей-мигрантов, которые сейчас находятся на границе. По его мнению, с ними обращаются негуманно.

«Во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители Вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся. Ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всех политики наших западных соседей. <…> Честно говоря, я когда смотрю, мне, прежде всего детей жалко», – сказал Путин.

8 ноября караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. Евросоюз готовит совместное заявление по ситуации на границе. По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов. О последствиях миграционного кризиса «Фонтанке» рассказал программный директор РСМД (Российский совет по международным делам), эксперт-международник Иван Тимофеев.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Раз так жалко детишек и женщин, попросил бы своих дружков по кооперативу "озеро" купить несчастным мигрантам по домику у пруда в Подмосковье и назначить им пожизненное содержание. А то странная у него какая-то жалость: жалеет он, а платить должны немцы.
kоt-obormot
"А я тут ни при чём! А я тут ни при чём! Совсем я ни при чём!"© (один известный персонаж из к/ф Приключения Буратино)
didim
еще котиков жалко. Маленьких пушистых котиков. И зайчиков. Особенно если они все беременные.
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