«Жалко детей». Путин заявил, что Лукашенко и Меркель готовы обсудить миграционный кризис на границе

«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода, какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», – цитирует главу государства 13 ноября телеграм-канал «Вести 24».

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия непричастна к миграционному кризису, возникшему на белорусско-польской границе. Об этом он заявил в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По словам Путина, ситуация с мигрантами возникла из-за действий стран Запада, прежде всего, Европы. Президент России отметил, что белорусский лидер Александр Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель готовы обсудить друг с другом сложившуюся ситуацию. «Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет – это наиболее важно, потому что мигранты стремятся прежде всего в Германию», – сказал Владимир Путин.



Также президент России заявил, что ему жалко детей-мигрантов, которые сейчас находятся на границе. По его мнению, с ними обращаются негуманно.



«Во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей польские пограничники и представители Вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в места их расположения, где дети и женщины последних месяцев беременности находятся. Ну как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всех политики наших западных соседей. <…> Честно говоря, я когда смотрю, мне, прежде всего детей жалко», – сказал Путин.