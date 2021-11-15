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Путин указом приравнял товары из ДНР ЛНР к российским и разрешил им участвовать в госзакупках

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который приравнивает товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик с товарами российского происхождения. Документ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение президента объясняется целями «защиты прав и свобод человека и гражданина», оказания «гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» и недопущения «дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады».

Путин даёт кабинету министров месяц на признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, допуск товаров из ДНР и ЛНР в целях обеспечения закупок для госнужд «и закупок товаров отдельными юридическими лицами».

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При этом снимаются количественные ограничения на перемещение товаров через Государственную границу РФ. Однако правительству предписано определить перечень товаров, которые всё-таки будут контролироваться на границе.

Кроме того, в течение месяца необходимо обеспечить внесение в законодательство РФ необходимых изменений и определить пункты пересечения госграницы.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — заканчивает этот документ президент.

О реакции официального Киева на решение Владимира Путина пока не сообщалось.

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Комментарии (23)

blackcatwhitecat
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Ырыс
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SlawaPiter
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