Путин указом приравнял товары из ДНР ЛНР к российским и разрешил им участвовать в госзакупках

Решение президента объясняется целями «защиты прав и свобод человека и гражданина», оказания «гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» и недопущения «дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады».

Президент России Владимир Путин подписал указ, который приравнивает товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик с товарами российского происхождения. Документ опубликован 15 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин даёт кабинету министров месяц на признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, допуск товаров из ДНР и ЛНР в целях обеспечения закупок для госнужд «и закупок товаров отдельными юридическими лицами».

При этом снимаются количественные ограничения на перемещение товаров через Государственную границу РФ. Однако правительству предписано определить перечень товаров, которые всё-таки будут контролироваться на границе.



Кроме того, в течение месяца необходимо обеспечить внесение в законодательство РФ необходимых изменений и определить пункты пересечения госграницы.



«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — заканчивает этот документ президент.



О реакции официального Киева на решение Владимира Путина пока не сообщалось.

