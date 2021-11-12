Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат

«Наши солдаты [Польши и Великобритании] будут сотрудничать на польско-белорусской границе», — написал 12 ноября в Twitter главы минобороны Польши Мариуш Блащак.

Минобороны Польши заявило о привлечении к охране границы иностранных военных.

По его словам, совместный контингент уже занимается разведкой. Он пообещал рассказать о подробностях сотрудничества позже.



Минобороны республики сегодня рапортовало, что на границе дислоцированы 15 тысяч солдат.

