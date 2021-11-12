Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат

Минобороны Польши заявило о привлечении к охране границы иностранных военных.
«Наши солдаты [Польши и Великобритании] будут сотрудничать на польско-белорусской границе», — написал 12 ноября в Twitter главы минобороны Польши Мариуш Блащак.
Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii. Nasi żołnierze nawiążą współpracę przy umacnianiu ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu rekonesansu poinformujemy o szczegółach. pic.twitter.com/jwMEkH5u09— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 12, 2021
По его словам, совместный контингент уже занимается разведкой. Он пообещал рассказать о подробностях сотрудничества позже.
Минобороны республики сегодня рапортовало, что на границе дислоцированы 15 тысяч солдат.