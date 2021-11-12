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Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат

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Минобороны Польши заявило о привлечении к охране границы иностранных военных.

«Наши солдаты [Польши и Великобритании] будут сотрудничать на польско-белорусской границе», — написал 12 ноября в Twitter главы минобороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, совместный контингент уже занимается разведкой. Он пообещал рассказать о подробностях сотрудничества позже.

Минобороны республики сегодня рапортовало, что на границе дислоцированы 15 тысяч солдат.

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Комментарии (4)

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.... а почему не европейские структуры ?)))
--- (c) депутат Европарламента Лешек Миллер, заявивший, что нынешний председатель польского правительства Матеуш Моравецкий узурпировал право на свободу получения информации в кризисной зоне общеевропейского пространства.
«В Европарламенте появляются вопросы, почему правительство [Польши] не хочет помощи со стороны ЕС и Frontex (агентство Европейского союза по безопасности внешних границ, специализирующееся на купировании миграционных кризисов. — EADaily). Это правительство не хочет иметь никаких наблюдателей, свидетелей, никакого общественного контроля на границе».
..... есть, что скрывать ?
Athair
Неужели они будут стрелять в мирных беженцев, которые хотят сбежать от... ну не знаю, от чего, главное - в ЕС. ;)
hal9000
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