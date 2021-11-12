Двое российских военнослужащих погибли во время десантирования в Белоруссии

Двое российских военнослужащих погибли в Белоруссии. Во время парашютного десантирования у контрактников произошло схождение парашютов, сообщает 12 ноября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Подразделение Воздушно-десантных войск приземлялось в районе белорусского города Гродно.
«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», — приводит сообщение военного ведомства РИА Новости.
Запасная парашютная система не сработала из-за недостаточной высоты. Произошло жесткое приземление. Военнослужащие получили травмы и скончались в больнице.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.