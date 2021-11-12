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Двое российских военнослужащих погибли во время десантирования в Белоруссии

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Двое российских военнослужащих погибли в Белоруссии. Во время парашютного десантирования у контрактников произошло схождение парашютов, сообщает 12 ноября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Подразделение Воздушно-десантных войск приземлялось в районе белорусского города Гродно.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют», — приводит сообщение военного ведомства РИА Новости.

Запасная парашютная система не сработала из-за недостаточной высоты. Произошло жесткое приземление. Военнослужащие получили травмы и скончались в больнице.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Комментарии (22)

Wert
Как же так?
AP-SPb
Ну что тут сказать... Отличная подготовка. В идеальных-то условиях. А если бы в реальных? Не в ровном поле, да под огнём встречающего противника... Интересно, хоть один бы приземлился в не мёртвом состоянии? Про боеспособное, наверно, можно даже не заикаться.
SKPTM
Зачем это всё было надо?
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