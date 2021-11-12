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Шойгу заявил, что НАТО наращивает военное присутствие у границ России

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НАТО продолжает наращивать военное присутствие вблизи российских границ. Об этом 12 ноября на заседании российско-французского Совета в формате «2+2» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Министр обороны отметил на встрече, что военно-политическая ситуация в Европе деградирует. Продолжается наращивание военного присутствия НАТО вблизи российских границ. При этом указал, что российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе», — передал РИА Новости слова Шойгу замглавы Минобороны Александр Фомин.

Фомин добавил, что министры обороны и иностранных дел России и Франции «обменялись мнениями по обстановке на Европейском континенте, ситуации в Ближневосточном регионе и на севере Африки». Обсуждался ли кризис на польско-белорусской границе, не уточняется.

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Комментарии (8)

RemyMartin
Так на то у нас и министр обороны - обороняй.
БабкаАТС
А вы побольше арабов туда еще завезите. Только потом не удивляйтесь, что базы нато ответкой будут появляться.
blackcatwhitecat
ну так... если долго и упорно бряцать оружием, нечего удивляться, что соседи забеспокоятся...
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