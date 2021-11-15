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ЕС готовит санкции против ЧВК «Вагнер»

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Глава МИД Франции анонсировал санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за ситуации в Мали.

«Европейский Союз согласился составить список возможных санкций в отношении российских наемников, которые могут находиться в Сахельском регионе Западной Африки», — цитирует 15 ноября заявление Жан-Ив Ле Дриана Reuters.

По его словам, еврочиновники готовы поддержать инициативу.

Ранее МИД Франции пригрозил России «серьезными последствиями» в случае появления «Группы Вагнера» в Мали, однако присутствия ЧВК в африканской стране не нашли.

В Мали в мае 2021 года произошел второй с августа 2020-го военный переворот. Мятежники задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Обязанности главы государства стал исполнять полковник Ассими Гоита. В середине сентября 2021-го ряд СМИ сообщили, что власти Мали планируют подписать соглашение с ЧВК Вагнера о переброске в страну российских наемников.

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Комментарии (7)

260650801
А французскому Иностранному Легиону можно, на него санкции не распространяются!
AGP
Французы ревнуют: как посмели русские в бывшую колонию соваться? Это их, фр., корова.
Да и "Иностранный легион" простаивает.
SlawaPiter
Да уж, теперь пригожинских гопников начнут крошить в капусту повсеместно...
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