ЕС готовит санкции против ЧВК «Вагнер»

Глава МИД Франции анонсировал санкции в отношении ЧВК «Вагнер» из-за ситуации в Мали.
«Европейский Союз согласился составить список возможных санкций в отношении российских наемников, которые могут находиться в Сахельском регионе Западной Африки», — цитирует 15 ноября заявление Жан-Ив Ле Дриана Reuters.
По его словам, еврочиновники готовы поддержать инициативу.
Ранее МИД Франции пригрозил России «серьезными последствиями» в случае появления «Группы Вагнера» в Мали, однако присутствия ЧВК в африканской стране не нашли.