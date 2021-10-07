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Французская армия не нашла в Мали признаков присутствия «Группы Вагнера»

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Французские спецподразделения не нашли в Мали признаков присутствия «Группы Вагнера». Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главштаба вооруженных сил Франции полковника Паскаля Яни.

В конце сентября «Русская служба BBC» сообщила, что ЧВК Вагнера якобы начала набор наемников — предположительно для работы в Мали. По данным издания, в объявлениях было указано, что пополнить ряды ЧВК не смогут граждане Грузии и уроженцы Украинской Советской Социалистической Республики, а также граждане самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.

25 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что малийские власти попросили ЧВК помочь в борьбе с терроризмом. По словам министра, власти РФ не имеют к этому никакого отношения.

Ранее МИД Франции пригрозил России «серьезными последствиями» в случае появления «Группы Вагнера» в Мали. В свою очередь, министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что не считает нужным обсуждать с Россией сообщения о переброске в страну участников ЧВК.

В Мали в мае 2021 года произошел второй с августа 2020-го военный переворот. Мятежники задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Обязанности главы государства стал исполнять полковник Ассими Гоита. В середине сентября 2021-го ряд СМИ сообщили, что власти Мали планируют подписать соглашение с ЧВК Вагнера о переброске в страну российских наемников.

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