Французская армия не нашла в Мали признаков присутствия «Группы Вагнера»

Французские спецподразделения не нашли в Мали признаков присутствия «Группы Вагнера». Об этом 7 октября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя главштаба вооруженных сил Франции полковника Паскаля Яни.



В конце сентября «Русская служба BBC» сообщила, что ЧВК Вагнера якобы начала набор наемников — предположительно для работы в Мали. По данным издания, в объявлениях было указано, что пополнить ряды ЧВК не смогут граждане Грузии и уроженцы Украинской Советской Социалистической Республики, а также граждане самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Крыма.