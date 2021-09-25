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«Мы не имеем к этому отношения». Лавров рассказал об обращении Мали к российской ЧВК

Власти Мали попросили частную военную компанию из России помочь в борьбе с терроризмом. Об этом 25 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.

«Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция, хочет существенно сократить свой военный контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль. Ничего у них не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

По словам министра, ЧВК законно действует на территории Мали. Лавров добавил, что российские власти «не имеют к этому никакого отношения».

Ранее МИД Франции пригрозил России «серьезными последствиями» в случае появления «Группы Вагнера» в Мали. В свою очередь, министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что не считает нужным обсуждать с Россией сообщения о переброске в страну сотрудников ЧВК «Вагнер».

В Мали в мае 2021 года произошел второй с августа 2020-го военный переворот. Мятежники задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Обязанности главы государства стал исполнять полковник Ассими Гоита. В середине сентября 2021-го ряд СМИ сообщил, что власти Мали планируют подписать соглашение с ЧВК «Вагнера» о переброске в страну российских наемников.

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Комментарии (4)

Редиска Здесь
Их ждет Кидаль. Название места о чем-то говорит...
Skazochny
ихтамнет
261847251
А ЧВК соответствуют законодательству РФ?
У нас же наёмничество запрещено.
Единственная "армия" с которой законно иметь дело - это государственные силовые структуры.

И тут МИД распространяется о существовании ЧВК в России.
Странно.
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