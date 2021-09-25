«Мы не имеем к этому отношения». Лавров рассказал об обращении Мали к российской ЧВК

Власти Мали попросили частную военную компанию из России помочь в борьбе с терроризмом. Об этом 25 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН.



«Они обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция, хочет существенно сократить свой военный контингент, который там находился и должен был бороться с террористами, которые засели в районе под названием Кидаль. Ничего у них не получилось сделать, и террористы там по-прежнему правят бал», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

