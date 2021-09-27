BBC: в ЧВК Вагнера закрыли путь грузинам, крымчанам и выходцам из ДНР и ЛНР

Объявления о наборе появляются в связанных с ЧВК пабликах во «ВКонтакте». Там указано, что пополнить ряды не смогут граждане Грузии и уроженцы Украинской Советской Социалистической Республики. К ним также относятся граждане самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. По данным источников издания, набор ведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Российская частная военная компания Вагнера начала набор наемников — предположительно для работы в Мали. Ищут самых разных специалистов, но на гражданах некоторых государств ставят крест, сообщает 27 сентября «Русская служба BBC».

«[Это] вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины», — отмечают в BBC.



25 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что малийские власти попросили российскую ЧВК помочь в борьбе с терроризмом. По словам министра, компания законно действует в Мали, но власти РФ не имеют к этому никакого отношения.



Ранее МИД Франции пригрозил России «серьезными последствиями» в случае появления «Группы Вагнера» в Мали. В свою очередь министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что не считает нужным обсуждать с Россией сообщения о переброске в страну сотрудников ЧВК Вагнера.



В Мали в мае 2021 года произошел второй с августа 2020-го военный переворот. Мятежники задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Обязанности главы государства стал исполнять полковник Ассими Гоита. В середине сентября 2021-го ряд СМИ сообщили, что власти Мали планируют подписать соглашение с ЧВК Вагнера о переброске в страну российских наемников.

