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BBC: в ЧВК Вагнера закрыли путь грузинам, крымчанам и выходцам из ДНР и ЛНР

ЧВК Вагнера объявила набор наемников предположительно для работы в Мали

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Российская частная военная компания Вагнера начала набор наемников — предположительно для работы в Мали. Ищут самых разных специалистов, но на гражданах некоторых государств ставят крест, сообщает 27 сентября «Русская служба BBC».

Объявления о наборе появляются в связанных с ЧВК пабликах во «ВКонтакте». Там указано, что пополнить ряды не смогут граждане Грузии и уроженцы Украинской Советской Социалистической Республики. К ним также относятся граждане самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. По данным источников издания, набор ведут на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

«[Это] вызывает определенное возмущение у многих участников боевых действий на востоке Украины», — отмечают в BBC.

25 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что малийские власти попросили российскую ЧВК помочь в борьбе с терроризмом. По словам министра, компания законно действует в Мали, но власти РФ не имеют к этому никакого отношения.

Ранее МИД Франции пригрозил России «серьезными последствиями» в случае появления «Группы Вагнера» в Мали. В свою очередь министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что не считает нужным обсуждать с Россией сообщения о переброске в страну сотрудников ЧВК Вагнера.

В Мали в мае 2021 года произошел второй с августа 2020-го военный переворот. Мятежники задержали временного президента Ба Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Обязанности главы государства стал исполнять полковник Ассими Гоита. В середине сентября 2021-го ряд СМИ сообщили, что власти Мали планируют подписать соглашение с ЧВК Вагнера о переброске в страну российских наемников.

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Комментарии (15)

efela
Как пригожинская шваль встрепенулась!
terry18
чем банда от ЧВК отличается?
Валерий Мазнев
Можно узнать где ЧВК зарегистрирована? ЕЕ ИНН? Юридический адрес? Если этого нет, то говорить следует просто о банде!
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