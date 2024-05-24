Транзит россиян через Норвегию с 29 мая будет закрыт

Транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая будут невозможны. Об этом 24 мая сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Посетить страну смогут лишь те люди, которые приезжают к родственникам, на работу или для учебы.
«Закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию», — сказал Горин.
Он также напомнил, что с весны 2022 года Норвегия практически не выдает туристические визы россиянам.
Ранее правительство Норвегии сообщило, что с 29 мая страна будет отказывать во въезде россиянам, прибывающим в страну в целях туризма. В Кремле соответствующее решение назвали дискриминационным, а также отметили, что его нельзя оставлять без ответа. При этом после официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не планирует вводить ответные ограничения на въезд для норвежских граждан.
Открытая граница с Норвегией в Мурманской области оставалась для граждан РФ одной из немногих возможностей для путешествия в Европу. Введенное ограничение распространяется на россиян со всеми шенгенскими визами, в том числе выданными Норвегией.