Транзит россиян через Норвегию с 29 мая будет закрыт

Транзитные поездки россиян через Норвегию с 29 мая будут невозможны. Об этом 24 мая сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Посетить страну смогут лишь те люди, которые приезжают к родственникам, на работу или для учебы.

«Закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию», — сказал Горин.

Он также напомнил, что с весны 2022 года Норвегия практически не выдает туристические визы россиянам.