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    На «Газпром Арене» появится «Место встречи». Объясняем, что это такое

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    Площадка «Место встречи» откроется у стадиона «Газпром Арена» в Петербурге 25 мая перед игрой с футбольным клубом «Ростов». О появлении новой зоны объявили футбольный клуб «Зенит», компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и поисковый отряд «ЛизаАлерт».

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    Площадка, которая начнет работу в Международный день пропавших детей, призвана привлечь внимание к проблеме исчезновения детей и научить предотвращать опасные ситуации. Гости «Газпром Арены» смогут познакомиться с работой поискового отряда «ЛизаАлерт» и при желании присоединиться к нему, а также изучить актуальные ориентировки.

    Организаторы также надеются, что площадка станет настоящим местом встречи тех, кто потерялся на стадионе.

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