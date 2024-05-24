На «Газпром Арене» появится «Место встречи». Объясняем, что это такое

Площадка «Место встречи» откроется у стадиона «Газпром Арена» в Петербурге 25 мая перед игрой с футбольным клубом «Ростов». О появлении новой зоны объявили футбольный клуб «Зенит», компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Площадка, которая начнет работу в Международный день пропавших детей, призвана привлечь внимание к проблеме исчезновения детей и научить предотвращать опасные ситуации. Гости «Газпром Арены» смогут познакомиться с работой поискового отряда «ЛизаАлерт» и при желании присоединиться к нему, а также изучить актуальные ориентировки.
Организаторы также надеются, что площадка станет настоящим местом встречи тех, кто потерялся на стадионе.